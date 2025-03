Ana Peleteiro, en guerra con TVE por la cobertura del Europeo: "Es siempre lo mismo"

Ana Peleteiro se quejó abiertamente este pasado jueves de la cobertura que realizó RTVE de la jornada del Europeo de pista cubierta de atletismo que se disputa en Apeldoorn (Países Bajos).

La saltadora, que consiguió sin problemas el pase a la final de triple salto, se quejó en dos ocasiones de la decisión de TVE de no emitir en directo al completo esta primera jornada del campeonato.

Teledeporte, el canal temático de deportes del ente público, emitió en directo este pasado jueves el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Un encuentro que terminó con la goleada por 0-5 del conjunto catalán para dejar visto para sentencia el cruce.

Ana Peleteiro, en su encuentro con los medios de comunicación. GUSTAVO VALIENTE GUSTAVO VALIENTE

Por lo tanto, Teledeporte no conectó de manera fija con el campeonato de atletismo hasta las 21:00 horas, cuando finalizó el partido. Una decisión que no gustó en absoluto a la saltadora gallega.

Así, Peleteiro publicó un vídeo en sus redes sociales con la queja: "Os he puesto que mi clasificación era hoy jueves a las 18:30, pero Teledeporte, una vez más, no conecta con el Campeonato de Europa de atletismo hasta las nueve de la noche. Mañana, si Dios quiere y estoy en la final, sí que creo que lo podréis ver... o eso espero. A lo mejor, no, Así que si queréis ver mi clasificación, os dejo un link porque hoy no lo vais a poder ver en directo", dijo.

Tras su actuación en la pista, donde logró el pase a la final, volvió a cargar contra TVE en zona mixta ante las preguntas de los periodistas desplazados: "Ya dije lo que tenía que decir, es siempre lo mismo. Creo que no darnos prioridad es un error, pero bueno, 'Welcome to Spain'", concluyó.

RTVE responde

Las críticas de Ana Peleteiro no cayeron nada bien en el seno de Televisión Española y, de hecho, algunos trabajadores contestaron a la saltadora a través de las redes sociales. El primer salto de Peleteiro, por cierto, sí se pudo ver en directo, y su mejor actuación en la clasificación, en diferido durante el descanso del partido de fútbol femenino.

Álex Argelés, editor de Deportes de RTVE, contestó a la deportista: "'Los que estáis aquí sois los que importáis', dice Ana Peleteiro. La misma que ha dejado tirado en zona mixta al compañero de RTVE, que ha viajado hasta Apeldoorn para cubrir el Europeo", escribió.

Otro de los que también habló fue el reconocido periodista Paco Caro: "Que yo sepa el grueso de la jornada se ha ofrecido por RTVE Play y, que yo sepa, también se va a ofrecer el resto del campeonato por Teledeporte. Igual lo cuestionable también es que no haya querido atender a un equipo de TVE que estaba a unos metros de esos compañeros... Igual también".

Un cruce de declaraciones, por lo tanto, entre Ana Peleteiro y RTVE que empañó la primera jornada del Europeo de atletismo donde los representantes españoles realizaron una gran actuación.