Lester Lescay, la estrella de la longitud que dejó atrás Cuba para casarse y buscar medallas con España

La pista cubierta de Apeldoorn (Países Bajos) será el escenario en el que Lester Lescay debutará con la selección de España este jueves, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva.

El saltador de longitud, originario de Cuba y exrepresentante de su tierra en eventos tan importantes como los JJOO de Tokio, ha vivido una trayectoria marcada por decisiones arriesgadas y una lucha burocrática que le permitió cambiar de bandera. Ahora, tras años de espera y sacrificio personal, su nombre podrá brilla con luz propia en el firmamento del atletismo internacional.

Nacido en Santiago de Cuba y habiendo cosechado logros tempranos –como la medalla de plata en los Mundiales sub18 celebrados en Nairobi en 2017—, Lester Lescay se ha labrado una sólida reputación en la disciplina del salto de longitud. Con apenas 23 años, el atleta ya cuenta con la experiencia de representar a su país de origen en unos Juegos, aunque la convicción de buscar nuevos horizontes lo impulsó a emprender un camino distinto.

En marzo de 2022, durante una concentración en Castellón, tomó la decisión de desertar del equipo cubano y apostar por una nueva vida y una carrera deportiva en solitario en tierras ibéricas. La llegada a España significó también el comienzo de una lucha contra la burocracia. Tras establecerse en Guadalajara, Lescay inició los trámites para obtener la nacionalidad por la vía del matrimonio, habiéndose casado con su actual mujer, Beatriz, en julio de 2022.

Sin embargo, el proceso no fue inmediato. Lescay no pidió la nacionalización por carta de naturaleza. En febrero del año pasado hizo el examen de nacionalidad, pero su pasaporte no llegó hasta el 31 de diciembre. Aún así, no podría haber disputado los Juegos de París con España, dado que ya lo hizo en 2021 con Cuba. El documento de identidad español no estuvo en sus manos hasta el 16 de enero, lo que generó retrasos en su incorporación al circuito internacional representando a España —y cierto nerviosismo—, pero a finales de enero, World Athletics aprobó el transfer.

Lester Lescay compitiendo con el club Playas de Castellón RFEA

Los primeros pasos de Lester Lescay bajo la bandera española ya se vislumbraron en enero, cuando participó en dos encuentros internacionales. En Astaná (Kazajistán) registró una marca de 7,91 metros y, pocos días después, en Belgrado (Serbia) logró mejorar su rendimiento alcanzando los 7,95 metros. Estas actuaciones, que evidencian su alta competitividad, se suman a la expectativa generada por su inminente debut en el Europeo de pista cubierta, donde se medirá con los mejores saltadores de la disciplina.

La calidad de su rendimiento ya había destacado en 2024, aun sin representar a España, cuando alcanzó la impresionante marca de 8,35 metros en una competición celebrada en las pistas de Fuente de la Niña en Guadalajara. Con este salto, Lescay consiguió la sexta mejor marca mundial del año, quedándose a tan solo cinco centímetros del tercer puesto y a seis del segundo.

Esta proeza lo posicionó el pasado año en una lista que incluye a figuras de talla internacional como Tentoglou, Pinnock, Furlani, el decatleta suizo Ehammer y el jamaicano McLeod. Asimismo, su carrera se ha visto influenciada por el legado de su amigo Jordan Díaz, quien comparte con Lescay orígenes en Cuba —y solo le saca ocho meses— e hizo historia al ganar el oro en triple salto en París 2024.

Paralelamente a sus éxitos en la pista, el atleta ha consolidado su futuro profesional. Su incorporación al club Playas de Castellón y la firma de un jugoso contrato con la marca Puma son muestra del reconocimiento que ha ganado en el mundo del atletismo. Bajo la dirección del técnico Luis Felipe Méliz, quien también experimentó la transición de ser un deportista de origen cubano a competir para España, Lescay ha mejorado sus marcas y afinado su técnica, lo que le permite soñar con pelear por medallas en los grandes certámenes internacionales.

El equipo español de atletismo en el Europeo en Pista Cubierta de Apeldoorn RFEA

De cara al futuro, el calendario deportivo promete desafíos de alto nivel para Lester Lescay. Tras su debut oficial en el Europeo de pista cubierta en Apeldoorn, que durará hasta el domingo 9, el saltador tendrá en su agenda la participación en los Mundiales bajo techo que se disputarán en Nanjing (China) entre el 21 y el 23 de marzo, y más adelante en el Mundial de Tokio, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre.

La historia de Lester Lescay es, sin duda, un relato de coraje y perseverancia. Desde su decisión de abandonar el equipo cubano durante una concentración en marzo de 2022, hasta la ardua batalla por conseguir la nacionalidad y el apoyo institucional que ha recibido en España, cada paso ha sido decisivo para forjar la identidad de un atleta que ahora se prepara para brillar en el escenario internacional.