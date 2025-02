Arabia Saudí quiere alquilar la cárcel de Alcatraz para montar una gran velada de boxeo con estrellas de YouTube

Arabia Saudí sigue revolucionando el mundo del deporte y el entretenimiento con eventos cada vez más extravagantes.

Su última gran ambición es convertir la histórica cárcel de Alcatraz en un ring de boxeo para una velada protagonizada por figuras mediáticas como KSI y otros nombres de la escena del boxeo de influencers.

Turki Alalshikh, asesor saudí y figura clave en la organización de grandes eventos deportivos, ha manifestado su intención de llevar el espectáculo a la isla de San Francisco, en un movimiento que marcaría una importante expansión de sus eventos fuera de Medio Oriente.

Conversaciones avanzadas con KSI

Entre los nombres que suenan para el evento en Alcatraz, el más destacado es KSI, el popular youtuber y boxeador británico. Alalshikh reveló que ya está en conversaciones con él para asegurar su participación en esta velada histórica.

"Estoy hablando con él ahora mismo y sorprendiéndolo al mismo tiempo con la idea de hacer algo en la cárcel de Alcatraz en San Francisco en el futuro", declaró el asesor saudí.

KSI, de 31 años, no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de participar en un evento de esta magnitud.

"Sí, estoy muy emocionado por ver qué sucede. Tenemos grandes planes", afirmó el influencer y boxeador, quien en los últimos años ha estado en el centro de la escena del boxeo entre creadores de contenido.

KSI, durante el pesaje de una pelea

Un campeón mundial

No solo KSI podría subir al ring en Alcatraz. Alalshikh también mencionó al actual campeón mundial superligero de la WBO, Teofimo López, como el principal candidato para encabezar la cartelera.

El boxeador estadounidense de 27 años ha sido señalado como una de las figuras que podrían atraer tanto a fanáticos del boxeo tradicional como al público del espectáculo mediático.

Con esto, el asesor saudí pretende equilibrar el evento entre el boxeo de alto nivel y la popularidad de los influencers, una estrategia que ya ha demostrado ser efectiva en otras veladas recientes.

Lugares icónicos

Alcatraz no es el único lugar emblemático en la mira de Alalshikh para futuras peleas. El asesor saudí ha mencionado otros sitios de gran relevancia histórica y turística como la Torre Eiffel en París, el Coliseo en Roma y las pirámides de México como posibles escenarios para nuevos eventos.

Este ambicioso plan forma parte de su estrategia para internacionalizar el boxeo espectáculo y llevarlo a lugares inesperados, generando una mezcla entre historia, turismo y entretenimiento deportivo.

Un cambio de postura

La decisión de Alalshikh de apostar por eventos protagonizados por influencers representa un giro importante en su postura. En el pasado, fue un crítico acérrimo de este tipo de combates, especialmente cuando se trataba de figuras como Jake Paul.

"Si quiere ser un verdadero boxeador, necesita pelear contra boxeadores de verdad, no tratarlo como un espectáculo", declaró el año pasado.

Sin embargo, ahora parece haber encontrado un equilibrio entre el boxeo de entretenimiento y los combates legítimos, al exigir que los influencers enfrenten a oponentes serios y no solo a veteranos retirados.

En un comentario que parecía dirigido directamente a Paul, Alalshikh desafió a KSI a enfrentarse a un boxeador real.

"Lo retamos a pelear contra alguien en América. Discutiremos con él sobre futuros oponentes, pero verdaderos luchadores, verdaderos boxeadores. No alguien de 60 años", dijo, en una clara alusión a la pelea de Jake Paul contra el legendario Mike Tyson, quien salió del retiro después de dos décadas.

KSI no tardó en responder a la indirecta, afirmando: "No, yo no hago eso. Solo hay una persona que lo hace".

Por su parte, Jake Paul no dejó pasar la oportunidad de responder de manera críptica con un mensaje en redes sociales: "Rent free in your head" ("Vivo sin pagar alquiler en tu cabeza"), dando a entender que sigue siendo un tema recurrente en la conversación sobre el boxeo de influencers.

Un antes y un después

Si Arabia Saudí logra concretar este ambicioso plan, el evento en Alcatraz podría convertirse en una de las veladas de boxeo más espectaculares y mediáticas de la historia.

La combinación de un lugar icónico, la presencia de influencers de renombre y la posible participación de campeones mundiales promete atraer tanto a fanáticos del deporte como a seguidores del entretenimiento digital.

Aún quedan muchos detalles por definir, desde la aprobación de las autoridades estadounidenses hasta la logística de convertir una antigua prisión en un escenario adecuado para el boxeo.

Sin embargo, la determinación de Alalshikh y el respaldo financiero de Arabia Saudí podrían hacer realidad este proyecto, sumando un nuevo capítulo en la evolución del boxeo espectáculo.