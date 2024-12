Nelson Évora, expareja de Peleteiro, se desentiende de su denuncia de abusos sexuales: "Toda mi empatía con Ana"

La atleta gallega Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica en Tokio 2020, desató un intenso debate tras denunciar las agresiones sexuales y el maltrato psicológico sufridos en una relación de su pasado. Aunque Peleteiro no mencionó nombres, su expareja, el portugués Nelson Évora, se vio involucrado en especulaciones en redes sociales que lo señalan como el presunto responsable.

Évora, campeón olímpico en Pekín 2008 en triple salto, utilizó sus perfiles para desmarcarse de las acusaciones y expresar su apoyo a Peleteiro y a las víctimas de abusos. "A raíz de las noticias que están circulando y que involucran mi nombre, expreso toda mi empatía por Ana y todas las mujeres y los hombres que viven este tipo de situaciones. La persona señalada en esta historia no soy yo. Por lo tanto, agradecería que no se me asociara con la misma, o habrá consecuencias legales", publicó el atleta de origen marfileño.

Peleteiro, quien mantuvo una relación con Évora entre 2016 y 2021 antes de conocer a su actual pareja, Benjamín Campoaré, relató en un video publicado en TikTok los abusos sufridos. Entre otros detalles, confesó haberse despertado por las noches "teniendo relaciones sexuales sin consentimiento" y recordó cómo su expareja la amenazaba diciendo que, si no accedía a mantener relaciones cuando él quisiera, "no se sorprendiera si luego era infiel".

En el mismo video, la gallega respondió a las críticas recibidas por no haber denunciado en su momento. "Obviamente, si esto me pasa a día de hoy, iría corriendo a la policía. Pero en ese momento pensaba que ese tipo de cosas eran normales y que tenía que aguantarlas", explicó. Además, subrayó cómo la falta de educación sexual y la normalización de comportamientos abusivos en su entorno contribuyeron a su silencio.

La denuncia de Peleteiro generó una oleada de reacciones y un foco mediático que dirigió la atención hacia Évora, pese a que la atleta no mencionó nombres ni vinculó directamente a su expareja portuguesa. En este contexto, el comunicado de Évora buscó despejar dudas sobre su implicación y advertir sobre posibles acciones legales contra quienes lo vinculen con las acusaciones.

El mensaje de Nelson Évora tras las denuncias de Ana Peleteiro

"Por las noticias que están siendo publicadas y que están relacionadas con mi nombre, manifiesto toda mi empatía con Ana [Peleteiro], y con todas las mujeres y hombres que pasan por este tipo de situaciones. La persona señalada en esta historia no soy yo. Agradecería, por esto, que no me asocien a ese testimonio bajo posibles consecuencias legales", reiteró en Instagram.

Mientras tanto, la medallista olímpica ha seguido recibiendo muestras de apoyo por su valentía al compartir su historia. En los comentarios a su vídeo, ante las numerosas preguntas sobre la identidad de su presunto agresor, Peleteiro señaló que "no es muy difícil saberlo". Esa pista y su mención a la diferencia de edad con la que fuera su pareja en la época de los abusos —Évora es once años mayor que ella— pusieron el nombre del portugués sobre la mesa.

La declaración de Ana Peleteiro se convierte en un poderoso recordatorio de las complejidades y barreras que enfrentan las víctimas de abusos para denunciar, mientras que las palabras de Évora abren un nuevo capítulo en esta controversia mediática.