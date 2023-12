Shohei Ohtani deja atrás el récord de Jon Rahm tras firmar con los Dodgers por 700 millones de dólares

Hace tan apenas unos días Jon Rahm se convertía en el deportista récord al firmar por alrededor de 500 millones de dólares por el LIV Golf. Sin embargo, poco le ha durado esa primera posición en la lista al golfista español, ya que Shohei Ohtani ha hecho historia tras hacerse público su fichaje por Los Angeles Dodgers.

El jugador japonés anunció este sábado su firma la franquicia angelina de la MLB a cambio de 700 millones de dólares por 10 años. Unas cifras increíbles que convertirán al japonés en el mejor pagado de la historia, arrebatándole la primera plaza a Jon Rahm. La estrella de las Grandes Ligas de béisbol anunció que se unía a los Dodgers a través de un mensaje en sus redes sociales.

"He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo", escribió en su perfil oficial de Instagram. "Lo primero, me gustaría expresar mi sincera gratitud a todos los involucrados en la organización de los Angelinos y a los fans que me han apoyado en los últimos seis años", dijo Ohtani.

"Y a todos los fans de los Dodgers, prometo que siempre haré lo mejor para el equipo y que siempre continuaré dando la mejor versión de mí mismo", apuntó el japonés, quien acompañó su publicación con una imagen con el inconfundible logo de los Dodgers.

Además, el jugador aseguró dará una rueda de prensa para desvelar más detalles de su llegada a los Dodgers. El lanzador y bateador era el agente libre más cotizado del mercado tras acabar su etapa en Los Angeles Angels. Había recibido numerosas ofertas en los últimos días y se había especulado mucho con su futuro, pero ha terminado desvelando su nuevo equipo a través de las redes sociales.

Contrato récord

Los números de la operación que ha unido a Shohei Ohtani a los Dodgers han vuelto a poner de manifiesto el poder que tiene el béisbol dentro de Estados Unidos. Además, ha dejado atrás a otros contratos récords que se han visto dentro del deporte en los últimos años.

Más allá de dejar atrás el contrato de Jon Rahm con el LIV Golf, también supera la renovación de Jaylen Brown por los Boston Celtics, cifrada en 304 millones por cinco temporadas. Por su puesto, también deja atrás los 674 millones que recibió Messi durante su estancia en el FC Barcelona o el logrado por Patrick Mahones cuando firmó por los Kansas City Chiefs, que se estipuló en 503 millones por diez años de vigencia.

