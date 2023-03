La cláusula que pone en peligro el Usyk vs Tyson Fury por la unificación del peso pesado

La confirmación oficial del combate de boxeo entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury, por la unificación del peso pesado, sigue sin llegar. Todo parecía ir encarrilado después del mensaje de Gilberto Mendoza, presidente de la WBA. Sin embargo, unos recientes mensajes de ambos boxeadores hacen crecer las dudas.

Todo viene por una cláusula de revancha que Tyson Fury se niega a incluir en el acuerdo definitivo. Esto después de que se desvelase, por parte de la Asociación Mundial del Boxeo (WBA/AMB), que tan solo quedaban cerrarse los contratos, pero que los equipos de los dos púgiles ya habían dado el visto bueno a la pelea el próximo 29 de abril en Wembley (Londres, Inglaterra).

Fue Tyson Fury el que comenzó la pelea mediática por esa cláusula de revancha. "Preocúpate por el combate. 29 de abril. Sin cláusula de revancha. El ganador se lleva la gloria", dijo 'The Gypsy King' en un mensaje compartido a través de sus perfiles en las redes sociales.

No tardó Oleksandr Usyk en responder a Tyson Fury, también a través de las redes sociales: "La cláusula de revancha viene de tu lado, no del mío. Deja de lloriquear y eludir, sé un hombre. Firma el contrato o deja vacante el cinturón". Como el ucraniano dijo: no quiere seguir "jugando a estupideces".

Desde el equipo de Usyk también deslizaron las dudas sobre que el combate por la unificación del peso pesado tenga lugar el 29 de abril en Wembley. "Imaginemos que Usyk acepta que no haya revancha, Fury buscará otra cosa para salirse", dijo Alex Krassuyk, promotor del boxeador ucraniano, en declaraciones para TalkSPORT.

"Su credibilidad está hecha pedazos. El hombre está tratando de escapar. Lo siento mucho por los fans de Tyson. Es una pena que un luchador se comporte así. No se trata de dinero y no es sobre boxeo. Se trata de miedo. Todas las condiciones aceptadas por Usyk son solo para el 29 de abril. Si se mueve solo un día, va a ser 50/50 otra vez", añadió Krassuyk.

Mientras que del otro lado, el promotor de Tyson Fury sí que cree que el combate se celebrará en el mítico estadio londinense a finales de abril: "Este es el tío que fue a Alemania para pelear contra Wladimir Klitschko, fue a los Estados Unidos tres veces para pelear contra Deontay Wilder. No tiene sobrepeso ni nada, así que está listo para empezar".

Resto de condiciones

Oleksandr Usyk se ha movido para que el combate pueda llegar a celebrarse. Primero fue con el reparto al 50-50 de la bolsa. Tyson Fury rechazó la propuesta y el ucraniano cedió al 60-40 para el 'Rey Gitano'. También obtuvo un 'no' como respuesta. Finalmente, 'The Cat' lo dejó en un 70-30 para el británico y ahí sí que encontró la vía para la unificación.

Además, Usyk, con una marca de 20-0-0 y 13 peleas ganadas por la vía rápida, incluyó una cláusula por la cual Fury donará un millón de dólares a Ucrania. Y no solo eso, por cada día que se tarde en firmar en contrato, el británico, con un récord de 33-0-1 y 24 KOs, también cederá un 1 por ciento de la bolsa.

