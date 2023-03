El debate del veto a Rusia: Reino Unido, inflexible en su deseo de mantenerlo en todos los deportes

El mundo del deporte vive unos tiempos convulsos y lleno de idas y venidas en lo referido a uno de los asuntos más polémicos que le han azotado en los últimos tiempos. El veto a Rusia y Bielorrusia lleva instaurado más de un año, desde que Vladímir Putin decidiese llevar a la cabo la ocupación de Ucrania. Más de 365 días después, el caos continúa y no hay una posición concreta.

El último en dejar clara su postura otra vez ha sido Reino Unido. A través de las palabras de su ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lucy Frazer, han instado a todos aquellos patrocinadores que quieran estar presentes en los Juegos Olímpicos que mantengan su posición en contra de la presencia de cualquier atleta ruso o bielorruso. Y además, quiere extenderlo a cualquier modalidad deportiva.

Una posición que choca diametralmente con la del Comité Olímpico Internacional. Este último promueve que vaya desapareciendo poco a poco para que así los nacidos dentro de las fronteras de Rusia y Bielorrusia puedan estar dentro poco menos de un año y medio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no parece ser una idea que se haya extendido mucho entre los distintos países y federaciones deportivas.

Lucy Frazier durante una exposición en el parlamento británico UK Parliament

Un posicionamiento que incluso ha hecho tambalear la presencia de gran cantidad de naciones en los Juegos Olímpicos, pues Ucrania llegó a plantear un posible veto al evento más importante del mundo del deporte. Incluso el propio Zelenski lo propuso, todo con tal de evitar cruzarse con Putin y cualquier atleta nacido en dicho territorio. Una confrontación que está afectando a muchas federaciones, pues las hay que retirado el veto tras las palabras del COI.

No obstante, se ha generado un debate, pues muchos consideran que los deportistas no tienen la culpa de que Putin haya decidido invadir Ucrania. De hecho, en el ciclismo o el tenis han podido competir prácticamente desde que sucediese, algo que no se ha visto en otras modalidades como por ejemplo el baloncesto, que cercenó la presencia de cualquier club procedente de dichos países.

Reino Unido, inflexible

Reino Unido ha sido uno de los países más tajantes a la hora de no ceder ni un solo milímetro a la hora de relajar las medidas contra Rusia y Bielorrusia. Una política que ha mantenido hasta hace bien poco dentro de su territorio y uno de esos ejemplos ha estado relacionado con el tenis.

Wimbledon, junto a otros torneos de menor entidad como Queens o Eastbourne, no había dejado competir a los tenistas rusos y bielorrusos en 2022 y estaba dispuesto a seguir en 2023. Sin embargo, la noticia adelantada por Daily Mail confirmó que sí estarían presentes en esta edición si demuestran su neutralidad y se adscriben a un código ético.

Una marcha atrás relacionada con una posible quiebra de LTA, federación británica de tenis, que se podía enfrentar a unas cifras de 20 millones de pérdidas en multas. Eso hubiese provocado un cisma en el deporte de la raqueta dentro las fronteras, pero decidieron dar marcha atrás y permitir la presencia de Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka y compañía.

Sin embargo, tras hacerse público aunque no oficial, Reino Unido ha vuelto a demostrar que ha sido algo casual y que no tiene pensado revertir esa situación. Ya lo dejó hace poco más de un mes, donde junto a otros 34 países firmó una petición conjunta para que se mantuviese el veto en vigor, al menos durante lo que dure la invasión a Ucrania.

Y las palabras del gobierno británico se plasmaron a través de la ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lucy Frazer. Con ella se hizo llegar una carta a los principales patrocinadores que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una decisión que hace público su malestar con la situación y que les pone en contra al COI.

"Sabemos lo interconectados que están el deporte y la política en Rusia y Bielorrusia, y estamos determinados a que los regímenes de Rusia y Bielorrusia no puedan utilizar el deporte para sus propósitos propagandísticos", reza la carta de la ministra sobre las maniobras que pretenden realizar.

"Habiendo acogido los Juegos en Londres en 2012, sabemos lo increíble que es organizar ese evento y comprendemos la vital importancia de los patrocinadores para lograr que los Juegos sean un éxito", explica sobre su interacción con los anunciantes presentes en la cita olímpica.

La bandera de Rusia y la de los Juegos Olímpicos. picture alliance / dpa

Además, en el texto también señala que hay "falta de claridad y detalles concretos" y que "no se debería permitir que regresen a la competición" cualquier atleta ruso y bielorruso, por mucho que compitan con bandera neutral. Además, urge al Comité Olímpico Internacional a que "reconsidere su propuesta" y mantenga el veto.

Además, no es la primera vez que rompe una lanza en dicho tema. La propia Frazer ya dejó un clarísimo mensaje en una intervención. "Hay peligro de que el mundo quiera pasar página y volver a como las cosas eran antes. Sin embargo, la situación con Ucrania no ha cambiado desde la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional el pasado febrero, cuando comenzó la invasión rusa, de prohibir participar a rusos y bielorrusos de cualquier competición", espetó.

Letonia, otro ejemplo

De hecho, otro de los que en las últimas horas también se ha mostrado impasible con los atletas rusos y bielorrusos ha sido Letonia. El Comité Olímpico del país retiró sus ayudas económicas a la tenista Jelena Ostapenko, número 25 del mundo, por participar en competiciones donde estaban presentes jugadoras procedentes de los territorios vetados.

Además, no ha sido la única en verse afectada por dicha decisión del Ministerio de Educación y Ciencia de Letonia, pues otros como los ciclistas Toms Skujiņš y Krists Neilands, así como a otras dos tenistas, Daniela Vismane y Darja Semeņistaj han visto suspendidos los pagos en el marco de un programa de apoyo a deportistas de élite.

Ostapenko, durante su derrota en la primera ronda de Roland Garros. Pascal Rossignol Reuters

La decisión de poner fin a los pagos llega tras alcanzarse un acuerdo entre el LOK y el Ministerio para garantizar que los fondos del presupuesto estatal no se asignen a los deportistas si participan en competiciones deportivas en las que coinciden con rusos o bielorrusos, "independientemente de su estatus y de las reglas y decisiones de las federaciones deportivas internacionales".

En el caso de Jelena Ostapenko, la tenista participó en el torneo de Dubái. Allí cayó derrotada frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka. Por ello, se motivó a suspenderla de dichas ayudas de cara al futuro, algo con lo que se han mostrado impasibles en Letonia.

Otras federaciones lo quitan

Sin embargo, pese a la rectitud de algunos países como Reino Unido o Letonia, donde Ucrania es el mayor fanático de mantenerlo, hay otros que abogan por retirarlo. Aunque en este caso se trata de federaciones deportivas, pues en el caso del boxeo o tenis, ya se había retirado prácticamente.

Y ahora ha llegado una última que se ha sumado a ellos. Por ejemplo, la esgrima ha decidido optar por la propuesta del Comité Olímpico Internacional y permitirá a los deportistas rusos y bielorrusos competir tras llegar a un acuerdo en un Congreso Extraordinario. Los nacidos en estos territorios podrán ser uno más de la competición partir de la segunda quincena de abril de 2023, y podrán llegar justo a tiempo para el Campeonato Mundial de Esgrima en Milán, en julio, y les permitirá participar en la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, sigue la estela de otros deportes como el judo o el boxeo, que ya adoptaron hace unos meses dicha opción.

Sin duda, dos corrientes distintas y dos maneras diferentes de afrontar el veto a los deportistas rusos y bielorrusos. Un problema para el COI, que tendrá que ver cómo soluciona el embrollo y consigue poner a todos de acuerdo para que puedan estar presentes en París 2024.

