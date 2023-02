Ataque contra la nadadora trans Lia Thomas: "No nos dijeron que tenía genitales masculinos"

En 2022 se produjo un cisma en la natación de Estados Unidos por el caso de Lia Thomas, una nadadora transgénero que empezó su transición un año antes y comenzó a cosechar éxitos en la pileta. Hubo una fuerte oposición entre la mayoría de sus rivales, entre ellas Riley Gaines que vuelve a la carga.

Gaines era nadadora en la Universidad de Kentucky y compitió en las ligas universitarias (NCAA) contra Lia Thomas, representante de la de Pensilvania. Nunca ocultó su desaprobación por compartir piscina, podio y hasta vestuario con la nadadora trans, que fue nominada a Mujer del Año de la NCAA igual que ella.

Ahora ha vuelto a ir contra Lia Thomas y también contra la propia NCAA, organizadora a la que acusa de no defender una competición justa y de romper las reglas con la situación de Thomas. Gaines ha ofrecido un duro testimonio como apoyo a un proyecto de ley, en Virginia, denominado 'Igualdad en el deporte femenino'.

[Otro caso Lia Thomas en EEUU: de no estar entre los 500 mejores a ganar la prueba femenina]

"El 17 de marzo del año pasado mis compañeras y yo, y otras nadadoras de otras universidades, fuimos obligadas a competir contra un hombre bilógico llamado Lia Thomas, [...] quien compitió como hombre durante tres años en la Universidad de Pensilvania", arranca Gaines sobre su experiencia.

"Thomas y yo competimos en los 400 estilo libre y terminamos empatadas, incluso en las centésimas de segundo. Como sólo había un trofeo, la NCAA me dijo que no me llevaría ningún trofeo porque se lo iban a dar a Thomas. Me dijeron que yo sólo tendría uno para las fotos. Las políticas de la NCAA lo que han hecho es excluir a las deportistas femeninas", denuncia.

Compartiendo vestuario

Además, narra que Lia Thomas no había concluido su transición física cuando compartían vestuario: "Esto no es todo, además de haber sido forzadas a renunciar a nuestros premios, títulos y oportunidades, la NCCA nos obligó a compartir el vestuario con Thomas, un hombre de 22 años que mide 1,90 y aún mantenía sus genitales masculinos. Permítanme ser clara: no se nos advirtió esto ni se nos preguntó por nuestra aprobación".

Y añade lo siguiente: "Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba".

Por último, califica de grave la situación que viven las nadadoras y otras deportistas por casos como el de Lia Thomas: "El número de deportistas femeninas a las que se les están negando oportunidades o que han sido traumatizadas o heridas por políticas que afirman promover la inclusión, crece a un ritmo alarmante en este país. La integridad de los deportes femeninos se ha perdido".

