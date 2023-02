El calvario de Hulk Hogan tras 25 operaciones: "Le han cortado los nervios y no siente nada"

Hulk Hogan, quien fuera gran estrella de la WWE, está muy lejos del luchador icónico y vigoroso que un día fue. A sus 69 años, atraviesa graves problemas de la salud después de toda una vida dedicada a la lucha libre y al exigente ejercicio físico que siempre requieren los deportes de contacto.

La leyenda del wrestling compitió por última en el año 2006 en uno de los eventos más importantes de la compañía, SumerSlam. Allí tuvo un combate contra Randy Orton que terminó suponiendo su adiós definitivo. Ya durante la recta final de su carrera sufrió importantes problemas de salud, los cuales se han ido agravando a medida que han ido pasando los años.

Tanto es así que en la última década, Hulk Hogan ha pasado hasta 25 veces por el quirófano para tratarse diferentes dolencias y lesiones. Principalmente en la espalda, su punto flaco. Ahora, otra leyenda de este deporte como Kurt Angle, quien tiene un pódcast en el que suele hablar de la actualidad de la WWE y de otras compañías, ha dado nuevos detalles de cómo se encuentra el para muchos mayor icono de la lucha libre.

Kurt ha tenido contacto directo de manera constante con Hogan y ha revelado en su programa cuál es el verdadero estado de salud en el que se encuentra: "Hulk Hogan ha vuelto a ser operado de la espalda. Le han cortado los nervios de la parte inferior y ya no puede sentir la parte inferior de su cuerpo". El drama del luchador estadounidense se viene repitiendo durante los últimos años, pero ahora se encuentra en su punto más estricto.

Hulk Hogan, en su regreso a la WWE con 65 años. Foto: WWE

La última década de Hulk Hogan ha sido un auténtico calvario. Pero todo se desató un poco antes, en el año 2009, cuando sufrió una grave lesión en la espalda mientras estaba en la playa. Ahí arrancó un calvario que se ha ido agravando en los últimos años. En aquel momento, el luchador tenía 57 años, pero los médicos le aseguraron que la lesión era tan grave que no descartaban que no pudiera recuperarse del todo nunca y que puede sufrir algún tipo de parálisis: "Así que ahora usa un bastón para caminar, pensé que lo usaba porque sentía dolor, pero no siente ninguna molestia. Ya no siente nada".

Hulk Hogan, todo un ídolo

Kurt Angle se declara gran admirador del luchador estadounidense, integrante del Hall of Fame y ganador de doce títulos mundiales de la WWE: "Hulk Hogan es el tipo que revolucionó la lucha libre profesional. Lo siento por Hogan. Puso su corazón y su alma en este negocio, pero se lo comió".

Hogan, que nació en agosto de 1953 en Georgia, debutó en 1977 y consiguió su primer gran título en 1984 tras derrotar a The Iron Sheik. Aunque su última gran pelea en la WWE fue en el año 2006, siguió en activo hasta el 2012, cuando finalmente la edad y las lesiones le obligaron a decir adiós de manera definitiva al universo de la lucha libre.

