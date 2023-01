La guerra de Paula Ruiz contra la RFEN: de ser campeona del mundo a retirarse con solo 23 años

No debe ser nada fácil eso de tener que renunciar a un sueño cuando se tienen solo 23 años. Y menos, cuando el destino te había marcado un camino para convertirte en leyenda. Algo así es lo que le ha pasado a Paula Ruiz, una de las mejores nadadoras que tiene España en la modalidad de aguas abiertas.

La nadadora malagueña ha anunciado recientemente su retirada de la competición al más alto nivel. Seguirá nadando porque el agua es su vida, pero ya no lo hará entre las mejores del mundo, el que había sido su lugar desde que comenzó a cosechar grandes éxitos, especialmente en la categoría junior.

Ahora, Paula ha hecho oficial su retirada, una noticia que ha llamado mucho la atención teniendo en cuenta su juventud y que, en los últimos Juegos Olímpicos, consiguió estar dentro de las 20 mejores, viniendo de firmar una actuación espectacular en el preolímpico clasificatorio donde había terminado segunda.

Sin embargo, la malagueña se sale del agua y lo hace entre un gran ruido y una gran polémica, ya que en su carta de despedida ha querido señalar claramente a la Real Federación Española de Natación. Una institución que, según ella cuenta, no ha estado a la altura de lo que merece este deporte ni la carrera de una doble campeona del mundo.

Un adiós envenenado

El anuncio oficial a través de redes sociales de la retirada de Paula Ruiz ha generado un pequeño terremoto en la natación española. Por las formas y por el fondo. No es habitual que una atleta de prestigio y éxito anuncie su adiós con solo 23 años y cuando queda una temporada y media para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, Paula ha anunciado su retirada y no se ha guardado nada. Especialmente contra una Real Federación Española de Natación a la que acusa de no haberse portado bien con ella, de no respetar su modalidad y de no haber estado a la altura de las circunstancias.

Paula Ruiz en la prueba de aguas abiertas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

La andaluza reconoce en su mensaje de despedida que emprenderá un nuevo camino y que no dejará de pelear como lo ha hecho ahora por intentar continuar su carrera a pesar de las dificultades. De hecho, ha asegurado que ha intentado buscarse la manera de poder entrenar en el extranjero, pero que la Real Federación Española de Natación no le ha dado ni los medios ni las facilidades que necesitaba y que creía merecer.

Además, ha destacado también que ella siempre ha dado lo mejor sí a lo largo de su trayectoria: "Siempre he cumplido rigurosamente con los criterios de selección en cada campeonato donde he acudido año tras año". Por ello no entiende como en su momento más complicado, la RFEN le ha dado la espalda, empujándola a dejar el deporte de élite.

El ataque de Paula, que llegó a ser doble campeona del mundo en categoría junior en los años 2016 y 2018, ha sido claro y directo. Sin guardarse nada. "Ojalá algún día este deporte tan mío, las aguas abiertas y sus deportistas, tengan su lugar dentro de la Federación, siendo escuchados y valorados por los resultados que den ahí, como en cualquier otro deporte y profesión. En mi opinión, nada tiene que ver la piscina con las aguas abiertas y así lo entienden en otros países, con mucha tradición en las aguas abiertas".

Un golpe realmente inteso y que ha generado crispación y reacciones dentro de la propia RFEN y de la natación española y es que nunca es una buena noticia que se produzcan este tipo de enfrentamientos y menos que deriven en el final de una carrera deportiva y de una forma tan prematura.

A pesar de la dolorosa despedida, Paula se ha guardado un capítulo de su carta para transmitir un buen mensaje y toda su gratitud a personas que le han acompañado en su camino: "Gracias a todos aquellos que en algún momento estuvisteis en mi equipo, a los patrocinadores, clubes y a los técnicos". De todos ellos quiso destacar a nombres como Francisco Jaime Muñoz, Eloy Cornejo Pérez, Emilio García León, José Eduardo Hernández Fernández o Alfonso Wucherpfennig.

El agradecimiento a María

Entre tanto dardo, el polvo generado por el adiós tan convulso de Paula Ruiz no ha podido esconder la parte más bonita de su despedida, esa en la que hacía referencia a su amiga y rival María de Valdés, con quien ha forjado una gran relación durante los últimos años y para quien quería tener un hueco especial.

"Disculpadme que haga una mención especial a María de Valdés, mi amiga y compañera, hemos pasado muchos momentos juntas que nunca olvidaremos, te mando toda mi fuerza, lo tienes a la mano, tú puedes con esto y con más, haz lo tuyo". Junto a su mensaje, Paula le deseó toda la suerte del mundo para estar en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Quien ya no podrá estar es la nadadora malagueña que ha anunciado su retirada dejando a las aguas abiertas españolas huérfanas de una de sus grandes estrellas. Falta por ver también cómo termina este capítulo de reproches en el que Paula no ha dudado en señalar a quienes cree con gran parte de culpa de su tormentoso adiós.

