Innes FitzGerald, la 'Greta Thunberg' del atletismo: en bici a sus competiciones y renuncia a un Mundial

Innes FitzGerald ha conseguido convertirse en un personaje mundialmente conocido en el universo del deporte y, en especial, del atletismo. La corredora británica de mediofondo, a pesar de que solo tiene 16 años, ya se ha convertido en un ejemplo en el que se miran muchas personas por su forma de liderar la lucha contra la contaminación y el cambio climático y en favor de la preservación el medioambiente.

Esta faceta que expone constantemente antes los medios de comunicación le ha hecho ganarse el apodo de la 'Greta Thunberg' del atletismo. Innes comparte con la activista medioambiental y ambientalista sueca su pasión por plantar cara a los riesgos que supone el calentamiento global. Por eso, ha convertido su carrera en su mejor arma de lucha.

Sin embargo, Innes no solo da que hablar por su activismo climático, sino también por los importantes éxitos que ya ha cosechado a lo largo de su corta, pero exitosa carrera. FitzGerald, conocida por no viajar en avión y hacerlo incluso en bicicleta a sus competiciones, acumula ya importantes victorias y ahora ha dado un paso más rechazando a ir incluso a un Mundial por seguir preservando el planeta y también sus propios ideales.

No al Mundial de Australia

Innes FitzGerald se ha convertido en uno de esos grandes talentos tan prematuros que dominan el deporte ahora mismo. A pesar de que tiene solo 16 años, ya compite contra atletas que la sacan hasta siete años. Sin embargo, rara es la carrera en la que participa y en la que no gana, siendo el mediofondo su gran especialidad. De hecho, ahora se acaba de proclamar campeona de la prueba de la Copa Sub20 de cross celebrada en Bélgica por delante de Rebecca Flaherty y Sophie Nicholls.

No obstante, la circunstancia por la que más está dando que hablar Innes es porque ha rechazado defender los colores de su país en el Mundial Sub23 que se va a celebrar en Australia. Una decisión que tiene un motivo que nada tiene que ver con hacerle un feo a Gran Bretaña. Todo está provocado porque se niega a coger un avión para ir hasta las antípodas, ya que realizando ese viaje estaría contribuyendo a aumentar los niveles de contaminación en el planeta.

Innes FitzGerald llegando a la línea de meta en una carrera Mark Shearman

Lógicamente, es imposible llegar hasta Australia si no es por el aire, ya que la alternativa de ir en barco supondría demasiado tiempo y tampoco sería precisamente una opción 'ecofriendly'. Por ello, ha tomado la determinación de bajarse de la competición y de que sean sus rivales quienes compitan por el oro mientras ella sigue siendo fiel a sus principios.

"Tener la oportunidad de competir por Gran Bretaña en Australia es un privilegio. Sin embargo, con gran pesar debo rechazar esta oportunidad. Cuando comencé a correr, la perspectiva de competir en el Campeonato Mundial de Campo a Través parecía simplemente un sueño. Sin embargo, la realidad del viaje me llena de profunda preocupación". Así de claro expresó sus pensamientos en unas declaraciones que han sido divulgadas por UK Athletics, la Federación Británica de Atletismo.

Se esté de acuerdo o no con Innes, lo que es innegable es que al menos ella no se traiciona y no mira por sus intereses personales. Siempre ha defendido este tipo de posturas y de comportamientos hasta el punto de estar dispuesta a perder la posibilidad de pelear por uno de los mayores reconocimientos que tiene a su alcance por respetar al máximo el cuidado del medioambiente.

En bici a competir

No es la primera vez que Innes FitzGerald da que hablar por una situación similar a su renuncia a viajar hasta Australia. De hecho, antes ya se había negado a participar en otras competiciones si tenía que hacerlo viajando en avión. Fue el caso del Europeo Sub18 que se celebró en Jerusalén al que fue invitada por sus impresionantes registros.

Sin embargo, la 'Greta Thunberg' del atletismo mostró su rechazo a participar en la competición para la que era una de las grandes favoritas porque no tenía tiempo de preparar un viaje alternativo hasta Israel y poder llegar a la prueba. Así pues, prefirió decir que no una vez más que ir en contra de sus propios principios medioambientales.

Aunque solo tiene 16 años, Innes acumula ya un importante historial de anécdotas de este tipo. Sin duda, una de las más célebres la vivió camino de Turín donde se disputaba el Europeo Sub20. Esto sucedió en el mes de diciembre del año pasado. La primera opción de cualquiera hubiera sido viajar en avión. Sin embargo, ella preparó un itinerario lo más verde posible sin hacer tampoco ninguna locura.

Rechazó frontalmente volar y realizó un primer trayecto desde Exeter, su localidad, hasta Lille, en autobús. Una vez en suelo francés hizo la segunda parte del viaje en bicicleta. Desde Lille hasta París. Unió los más de 225 kilómetros que separan las dos urbes francesas dando pedales en lo que supuso toda una aventura. Y desde allí cogió un tren para poner rumbo a Turín.

Una odisea que la hizo mundialmente famosa y que además cerró de la mejor manera posible, ya que no pagó el cansancio de su excursión y consiguió una meritoria segunda plaza. Una plata que le supo a oro ya que su reto estaba más que conseguido: concienciar a la gente, y en especial a sus aficionados, de que otra forma de vivir y de moverse son posibles.

Innes FitzGerald y María Forero compitiendo por el Sub20 de cross en Turín Mark Shearman

En Turín cedió precisamente ante una española, María Forero, quien pudo batir a la estrella británica en un apasionante final marcado por la dureza de la última subida. Aunque para duro su gran viaje de más de 20 horas y pasando por países como Reino Unido, Alemania, Suiza y Francia hasta llegar a Italia. Aunque para ella todo esfuerzo es poco si puede salvar una pequeña parte del medioambiente.

Innes es fiel defensora de políticas como las que ya están poniendo en marcha en países como Alemania en los que se han creado normativas para prohibir ciertos viajes aéreos si existe la posibilidad de ser realizados en ferrocarril. La actual poseedora del récord nacional Sub18 en la prueba de 3.000 metros campo a través pertenece a la asociación 'Champions for Earth'. En ella se reúnen un grupo de atletas británicos cuyo propósito es alertar sobre los peligros del cambio climático. Poco a poco, Innes va consiguiendo hacer cada vez más visible su historia y, con ello, su lucha.

