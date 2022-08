España brilla en el UTMB: Merillas y Sheila vencen en la OCC con doblete masculino y femenino

Manuel Merillas wins the 🟠 #OCC



After a thrilling finish and a crazy last downhill, here are the three first men:



Manuel Merillas - 5:18:29

Antonio Martinez Perez - 5:21:01

Robbie Simpson - 5:24:00#UTMB2022 #MeetYourExtraordinary l #OCC pic.twitter.com/GBosjfSOPs