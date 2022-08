Fernando Díaz del Río pone a España en el mapa de la natación artística masculina en el Europeo

La natación se abre a la igualdad de género en sus competiciones y en el Europeo 2022 de Roma los hombres han competido de forma oficial por primera vez en pruebas de sincronizada. España tiene una estrella en esta disciplina con Fernando Díaz del Río. Lo demostró en la cita continental consiguiendo dos medallas de plata en las modalidades libre y técnico. Así es como comienza el camino que quién sabe si puede acabar en París 2024, ya que la FINA tiene que decidir si los hombres competirán en los Juegos Olímpicos.

El próximo 3 de octubre se celebrará un Congreso Extraordinario de la FINA del que saldrá la decisión final. A sus 19 años, el nadador sería una baza para las medallas viendo el rendimiento que tuvo Díaz del Río en Roma. El nadador español ha demostrado que la natación artística no tiene género al ritmo de 'Dream On' de Aerosmith y 'The Wolfman' de Dany Elfman. En ambas finales no pudo con el italiano Giorgio Minisini.

Después de la competición, el nadador ha explicado a la Federación Española de Natación su participación ha sido "un honor y un orgullo, un impulso para coger fuerza a la hora de nadar". El problema para que la competición sea olímpica es el número de participantes. En la categoría libre solo eran cuatro nadadores, tres en la de técnico. En España, además de Díaz del Río, está Dennis González que conquistó el oro en libre y técnica del Europeo júnior de Alicante.

Las imágenes corresponden al ejercicio con el que consiguió la plata este viernes. Con su interpretación consiguió 79,4951 puntos que le valieron el segundo puesto. El joven canario defendió su rutina técnica con gran autoridad y mucha elegancia. Fernando supo gestionar los momentos de dificultad y finalmente certificó el que fue el primer metal de la historia para la natación española artística masculina. Este éxito se suma a su oro en las Series Mundiales de la FINA disputadas el pasado mes de mayo en Atenas.

Este domingo, en la final de solo libre, se ha lanzado a imitar los movimientos de un hombre lobo en la piscina y el nadador canario firmó un vibrante ejercicio que le valió una puntuación de 83,3333. “Estoy muy contento con la puntuación. He intentado transmitir al público mucha fuerza y energía con un enfoque, diríamos más varonil, de lo que se acostumbra en un solo que suele estar más enfocado a lo artístico”, señaló tras cosechar su segunda medalla.

Es la tercera de España en esta disciplina ya que Emma García y Pau Ribes lograron una plata en la final del dúo mixto libre. Esta prueba sí que tiene más historia, ya que la pareja también logró una segunda posición en Budapest. Ejecutaron su ya conocida coreografía del musical Cats, que les ha hecho ganarse el apelativo de gatos, y que obtuvo una puntuación de 84,7667. Solo fueron superados por los anfitriones Lucrezia Ruggiero y Giorgio Minsini.

