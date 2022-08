Bokesa enseña sus wasaps con el seleccionador tras su exclusión del Europeo: "Vergonzoso y vejatorio"

El lío en la Selección de atletismo por la lista para el Europeo de Múnich no apunta a acabar pronto. La no inclusión de siete atletas con marcas que les clasificaban ha provocado un alud de quejas de los propios deportistas, desde Asier Martínez -medallista en 100m vallas en el Mundial- hasta alguno de los afectados, como la de la corredora Aauri Bokesa.

La exbaloncestista, a través de su Twitter, mostró su enfado. Lo hizo enseñando una conversación con el seleccionador, Pepe Peiró, en la que teóricamente le confirmaba que acudiría a Múnich: "Fue una sorpresa no ir, me había confirmado que acudiría", dijo Bokesa. Además, denuncia que una lesión que mermó buena parte de su 2022 se produjo tras no ser detectados sus problemas en el sóleo: "Los servicios médicos no supieron detectarla y eso agravó mi lesión", señaló.

Eso le llevó a jugarse la clasificación para Múnich durante el verano, con el relevo del Mundial de Eugene como fecha clave. Fue la mejor del equipo español, pero no fue suficiente para ser incluida en la lista. Lo reclamó, pero la respuesta de la Federación volvió a ser negativa.

Como ya sabéis, el martes @atletismoRFEA no me incluyó en la lista de convocados para Múnich en el 400m. Esto fue una tremenda sorpresa, pues como podréis ver en el pantallazo de WhatsApp, el seleccionador me había “confirmado” que así sería (1/7) pic.twitter.com/MnQegMrZv4 — Aauri Bokesa (@aauribokesa) August 3, 2022

"¿Es una forma de contestar a alguien que ha sido internacional 30 veces? ¿A quién hace tan solo 11 meses realizó la mejor marca de una española nacida en España? ¿Para quién ha sido 12 veces campeona nacional? Para mí, es absolutamente vergonzoso y vejatorio", exclamó la atleta española, que compite en 400 metros.

Por último, Bokesa publicó una carta en la que mostraba cómo se sentía ante esta situación: "Me quedo sin campeonato tras estar en la mejor forma de mi vida y haberme lesionado porque la federación no detectó que estaba rota. Me confirman que participaré. No estoy en la lista, Y ahora tengo que seguir motivada para mi papel como capitana y competir en el relevo. Gracias a la federación por pisotear nuestro trabajo y hacernos sentir estúpidos. Cuesta creer que Raúl Chapado -presidente- o Antonio Sánchez -director deportivo- fuesen atletas de alto nivel", escribió.

Peiró explica lo ocurrido

La respuesta de Peiró llegó desde los micrófonos de Onda Cero, en el programa Radioestadio: "Está en su derecho de expresar su opinión. Solo hay que ver la fecha del tweet. El 26 de julio era la fecha definitiva para comunicar las bajas. Se comunicaron bajas de Ana Peleteiro, Orlando, Esther Guerrero. Lo que escribí es que había que cerrar el tema de Munich, no le digo que es la lista B, pero es el 26 de julio. Para la prueba individual no la veía pero ella me dio sus argumentos y la mantengo en la lista de atletas que podían ser o no elegibles para Múnich. Pero la lista oficial salía el 1 de agosto".

"Los criterios son similares a los de otras veces. Proyección, atletas jóvenes, opciones a ser finalista, atletas que pasen al menos una ronda. Consideramos que tendrían muchas dificultades para pasar alguna ronda", añadió.

Además, Peiró recalcó que, como seleccionador, la decisión era exclusivamente suya y no intervinieron otros actores en ella: "Solo hay un criterio deportivo. En ningún momento, me han limitado recursos por tema económico".

"Buscamos un nivel de excelencia. El que se queda fuera se queja con su cuota de razón. Pero tenemos nuestros criterios que están publicados. Mantendría esa decisión. También mentiría si dijera que no me preocupa que varios atletas se hayan mostrado en contra de la decisión pero lo respeto al máximo", concluyó.

