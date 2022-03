Aragón rechaza la propuesta del COE para los JJOO del 2030 y prepara su propia alternativa

Aragón sigue tensando la cuerda en las negociaciones para elaborar una propuesta técnica de cara a la estructuración del modelo de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. El presidente de la región, Javier Lambán, considera que el plan elaborado por el Comité Olímpico Español no se ajusta a la igualdad entre su comunidad y Cataluña y por eso considera necesaria una reformulación de lo que podría llegar a ser el acuerdo final.

Esta decisión por parte de la comunidad aragonesa supone otro paso atrás en el intento por sacar adelante el proyecto de candidatura de Barcelona-Pirineos 2030 con el que Aragón y Cataluña optarían a la organización de la cita olímpica de invierno. Javier Lambán ha confirmado también que están trabajando en la creación de su propia alternativa para enviar al COE una propuesta más consensuada, justa y equilibrada.

Aragón sigue viendo un trato de favor hacia Cataluña en la elaboración del plan que se va a presentar al Comité Olímpico Internacional para optar a los JJOO de Invierno 2030. La principal queja que se ha transmitido es la falta de equidad a la hora de repartir las pruebas que irían hacia una y otra comunidad. Por ello, tienen previsto presentar su propia distribución de las sedes en las que se celebrarían cada una de las modalidades.

La comunidad aragonesa no ve "equilibrado" el proyecto que hay ahora mismo sobre la mesa y cree necesario un ideario "más justo y adecuado". Lambán ha tenido una breve comparecencia ante los medios de comunicación donde además ha señalado que con ese reparto establecido, "se sigue favoreciendo a Cataluña" también en la importancia de las modalidades que les serían asignadas.

En el documento del COE se propone que en el Pirineo catalán se organice el esquí alpino (La Molina-Masella), el snowboard, el esquí acrobático (Baqueira Beret) y el esquí de montaña (Boí Taüll), mientras que el Palau Sant Jordi de Barcelona sería el escenario del hockey sobre hielo.

Y en el Pirineo aragonés se llevaría a cabo el biatlón y el esquí de fondo, con Zaragoza como sede del patinaje artístico y el patinaje de velocidad en pista larga y en pista corta, mientras que Jaca acogería el curling. También se recurriría a territorios del extranjero para el resto de pruebas, destacando las que necesitan del famoso túnel de hielo como son el bobsleigh, el skeleton y el luge.

Aragón defiende su integridad

Lambán se ha quejado enérgicamente por la situación actual criticando incluso la labor del COE, algo que no se había producido hasta ahora: "No puede ser que la candidatura beneficie a una parte en detrimento de la otra, no puede ser que haya una parte del Pirineo que se quede sin el beneficio de los Juegos". Además, insiste en que antes de validar políticamente el proyecto, es necesario tocar cuestiones relevantes como el nombre de la candidatura o los aspectos técnicos y organizativos o de comunicación.

El COE envió ayer el proyecto técnico por carta a los gobiernos, hecho que desde Cataluña se vendió como un acuerdo totalmente cerrado entre las partes. La idea era que ambos equipos revisaran el plan establecido para su ratificación este viernes en una reunión entre los dos gobiernos y el COE.

Pero ante la negativa de Aragón, esto no será así. Ahora falta por saber cuándo enviarán su propia alternativa, aunque no parece que vaya estar lista antes de ese viernes. Lambán asegura que no hay tanta prisa cuando todavía no se ha producido los referéndum para que la población del Pirineo decida si quiere los Juegos o no.

El objetivo de la comunidad de Javier Lambán es presentar un proyecto igualitario y no que beneficie a Aragón por encima de sus vecinos. Aun así, saca pecho y presume del músculo que tiene el holding de nieve Aramon, que ha hecho ya importantes inversiones en sus tres estaciones de esquí el Pirineo. Además, desde el gobierno de la región confirman que no han tenido contacto en los últimos días ni con Alejandro Blanco, ni con Pedro Sánchez ni con Miquel Iceta.

Aunque desde el COE no plantean más reuniones entre las partes para debatir el proyecto, más allá de su ratificación política, Lambán sí espera la entrada de agentes políticos del Comité y sobre todo del gobierno central: "Ha llegado el momento de la política". Lo que no ha cambiado es su visión a futuro del proyecto: "Es una realidad con probabilidades de éxito, pero en términos de igualdad".

