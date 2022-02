Snoop Dogg y Dr. Dre revientan la Super Bowl a golpe de rap: el show del descanso nunca antes visto

La Super Bowl es ese gran evento deportivo donde el propio deporte y el fútbol americano importan, pero no lo son todo. Tan trascendental y mediático es lo que pueda suceder sobre el césped como lo que acontece en su intermedio. El show del descanso volvió a ser uno de los puntos de mayor atención y esta vez no decepcionó. Fue el principio de la fiesta antes del triunfo de los Rams sobre los Bengals.

El hip-hop tomó todo el protagonismo en la tarde-noche de la ciudad de Los Ángeles. Mientras los Rams dominaban la contienda y los Cincinnati Bengals buscaban algo de inspiración, Dr. Dre y Snoop Dogg hacían suya la escena elevando a los altares el genero del rap. Nunca antes había tenido tanto protagonismo en un evento de similar magnitud. Era el mayor homenaje posible a la cara más old school de la sociedad americana.

El público se lo pasó en grande y es que hubo absolutamente de todo. Actuaciones de todos los colores y formas y algún invitado especial totalmente inesperado. Volvió a ser la magia del intermedio de la Super Bowl. El de la edición LVI de la deficinión de la contienda será recordado por muchos como uno de los más especiales.

La escena del SoFi Stadium, dominada por la música y el espectáculo de luces, ofreció un show al mundo nunca antes visto. Fue un claro guiño a la población negra de Estados Unidos ya que el rap es una de sus mayores expresiones culturales. Y para guiar semejante apuesta, dos leyendas de la costa oeste como Snoop Dogg y Dr. Dre que, literalmente, se comieron el escenario.

Dr. Dre dio el pistoletazo de salida al concierto tras dibujar en el suelo el mapa de su natal Compton. Una emblemática ciudad para el rap del condado de Los Ángeles que tomaba el mando. El clásico 'The Next Episode', interpretado junto a Snoop Dogg, abría fuego.

El escenario, eso sí, fue más sobrio y menos espectacular que en otras ocasiones. Pretendía ecrear una calle con diferentes tiendas y locales, cada uno con una escena individual como si se tratara de las viñetas de un cómic. Snoop tomaba el mando desde la ficticia azotea del barrio dibujado en el interior del SoFi Stadium y llevaba la locura a la grada.

El dúo de raperos se volvió a fundir para abordar juntos el 'California Love', un himno del mítico Tupac Shakur. Esto fue antes de apareciera la gran sorpresa de la noche. Boca abajo y de la nada emergió la gran figura de 50 Cent. Con una espectacular ambientación centrada en los tonos rojos y negros y un mayor protagonismo de la coreografía, 50 Cent arrancó su show. Cantó 'In da Club' para después cederle el testigo a Mary J. Blige.

La artista, que fue la única presencia femenina del show y cambió la estética del concierto por completo. Eligió un vestuario de color plateado con remates brillantes para ofrecer dos actuaciones memorables con 'Family Affair' y 'No More Drama'. El siguiente en aparecer en escena fue Kendrick Lamar que quiso hacer su particular homenaje a Dre luciendo en su atuendo un mensaje que decía 'Dre. Day'. Él ha sido uno de sus discípulos llegados desde Compton.

La traca final

Este ofreció el segmento más cuidado e impactante de todo el espectáculo. Con una interpretación de 'Alright' impulsada por una fabulosa coreografía de estilo militar, puso la nota más vistosa del show desde la cámara cenital. Ya con la fiesta encarando su recta final saltó al ruedo Eminem. Con una explosión que destrozó parte del escenario puso punto inicial a su actuación. Interpretó el tema 'Lose Yourself' junto a una banda liderada por Anderson Paak.

Además, el cantante dejó el gesto polémico de la noche. Después de que la NFL había prohibido expresamente cualquier tipo de pronunciamiento político o social, Eminem se arrodilló. Se había generado debate en los días previos ya que la NFL había rechazado la intención del rapero de realizar un guiño al Black Lives Matter, pero le dio igual. Con Dr. Dre al piano, el cantante dejó ese gesto que pasará a la historia de los descansos de la Super Bowl.

Para finalizar, los grandes protagonistas de la noche regresaron al lugar de los hechos. Dr. Dre y Snoop Dogg cerraron el show con 'Still D.R.E.' y con todos sus invitados acompañándoles en una imagen con algo de nostalgia, pero que resume tanto el legado del rap como una parte importante de su presente. Así fue la Super Bowl de 2022 celebrada en la meca de Hollywood. No faltaron al evento numerosas estrellas del mundo del espectáculo y de los deportes en las gradas como LeBron James, Jennifer López, Ben Affleck o Alex Morgan.

