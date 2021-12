La maternidad en la UFC: el duelo entre Julianna Peña y Amanda Nunes que va más allá del MMA

La Ultimate Fighting Championship (UFC) despidió el año por todo lo alto con la velada en la que Charles Oliveira retuvo el cinturón del peso ligero ante Dustin Poirier. Pero, además, en categoría femenina, Amanda Nunes puso su título en juego contra Julianna Peña y, contra todo pronóstico, fue la aspirante la que se proclamó campeona del mundo.

Con raíces venezolanas y mexicanas, Julianna Peña se convirtió en la quinta campeona del peso gallo femenino en la historia de la UFC. Y todo ello después de vencer a la que es considerada por los expertos como la mejor luchadora de todos los tiempos. De Amanda Nunes decían que era perfecta, pero 'The Venezuelan Vixen' hizo gala de paciencia, de encajar bien los golpes de su rival y acabó sometiendo a la leyenda con un mataleón.

Nunes castigó a Peña, dejando a Julianna con el pómulo izquierdo inflamado y sangrando. Su cara era todo un poema, pero aguantó y fue desgastando a Amanda con pausa. Se vio a 'The Lioness' muy cansada en su esquina cuando acababan los asaltos y eso lo supo aprovechar la luchadora de 32 años, nacida en Estados Unidos, para castigar a su adversaria con golpes que daban en el blanco.

Un sueño cumplido, sí, pero ya suenan tambores de guerra. Y es que Amanda Nunes quiere la revancha. Un nuevo combate entre ambas que, probablemente, no tardará mucho en llegar. En los círculos de la UFC ya comienza a hablarse sobre la vendetta en los primeros meses del próximo 2022.

Dos madres y un lío

Incluso Dana White ha puesto de relieve la hazaña de Julianna Peña: "Está a la par de lo hecho por Mat Serra con Georges St-Pierre. Julianna es una persona que siempre creyó en sí misma y creyó que podía ganar esta pelea si la conseguía. La escucharon en la conferencia de prensa, la escucharon en los meses antes de la pelea, y lo hizo. Esa es una de las cosas que hace que este sea un deporte tan especial".

Un deporte especial que también es un claro ejemplo de la conciliación con la maternidad. Tanto Julianna Peña como Amanda Nunes son madres. Dos campeonas del mundo que han sabido encajar a la perfección su vida familiar con la laboral, con los exigentes entrenamientos para estar en lo más alto de un mundo tan complejo y competitivo como es el de las MMA.

Sin embargo, cuando se habla de deportes de contacto, los piques trasladan, en ocasiones, los límites de la deportividad o el buen gusto. Y este ha sido el caso de Julianna Peña. La estadounidense, con orígenes venezolanos, ha reivindicado su papel como madre. Pero lo ha hecho con polémica, ya que ella tuvo a su hija de manera natural, mientras que Amanda Nunes se estrenó en esto de la maternidad al adoptar un bebé junto a su pareja Nina Ansaroff.

Esto lo ha utilizado Julianna Peña después de su victoria: "La UFC necesita absolutamente crear un nuevo cinturón para mí y tiene que ser 'The Baddest Mom On The Planet'". "Sabes, no estoy tratando de quitarle nada a Amanda, es una madre maravillosa, pero yo di a luz a mi hija. Siento que por dar a luz soy la primera mamá campeona y eso para mí también es una pequeña pluma en la gorra", ha asegurado la nueva campeona del peso gallo.

Esto puede pasar a ser un nuevo estímulo para Amanda Nunes. La 'Leona' de la UFC pretende recuperar el cinturón y eso pasa por volver a enfrentarse con Julianna Peña. Todo un desafío que acepta, aunque con condiciones: "Creéis que voy a salir desequilibrada. Sin duda acepto la revancha. Dame un poco de tiempo para arreglar mis cosas y volveré mejor que nunca".

