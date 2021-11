Así es el abuelo que corrió el primer Maratón de Nueva York y repetirá 50 años después

Este domingo 7 de noviembre, se celebra el Maratón de Nueva York. Un evento único y que adquiere más relevancia después de que se hayan cancelado otros como el de Wuhan en este 2021. Aunque si por algo ha trascendido esta edición es por el nombre de uno de los corredores: Larry Trachtenberg.

Este nombre puede que no le diga nada al gran público, pero se puede decir de él que es toda una leyenda en el Maratón de Nueva York. Larry Trachtenberg fue uno de los 127 atletas que disputaron la primera edición el domingo 13 de septiembre del año 1970.

Estuvo en la línea de salida en Central Park y fue uno de los 55 finalistas. 50 años después, volverá a participar en la mítica prueba a sus 67 años. En lugar de ser uno de 127, será uno de los 33.000 atletas que estarán en la base del puente Verrazzano-Narrows de Staten Island.

La historia de Larry Trachtenberg ha traspasado fronteras, aunque es en medios de Estados Unidos donde se ha convertido en uno de los personajes del momento por su gesta. Desde la NBC a The New York Times. Y todo por ser el único corredor que estuvo presente en la primera edición y que lo estará en la 50ª.

"No pasaría por todo esto por Boston, Londres o lo que sea... Es que es Nueva York", aseguró Larry Trachtenberg en conversación telefónica con The New York Times. Así ha recordado cómo fue para él aquella primera vez. Qué le llevó a participar en el primer maratón de la historia de Nueva York.

Por aquel entonces, cuando corría el 1970, el ahora corredor de 67 años era un jovencísimo atleta que estaba acostumbrado a participar en pruebas de 2 millas. Cambió las 2 millas por 26,2 y todo por Nueva York. Un nuevo desafío para él. Una manera nueva de ponerse a prueba.

"Tuve que pensar de forma diferente para hacer el maratón, en primer lugar", afirmó. En la recta final de su preparación se preparó con distancias de media maratón y pensó entonces que no sería complicado 'tan solo' duplicar la distancia. En aquella época ni siquiera le dieron una gran relevancia: "Mi madre no se acordaba de que lo hiciera ni de nada inusual en ese día. No fue tan notable".

¿El resultado? Acabó su primer Maratón de Nueva York en el puesto número 32. 3 horas, 22 minutos y 44 segundos, tiempo que le sirvió para recibir una placa conmemorativa. Aunque llama la atención lo que recuerda del momento de finalizar la prueba: "Recuerdo que había refresco gratis en la meta y que podía tomar todo lo que quisiera. Recuerdo que bebí seis latas de refresco en la meta. Ese fue mi regalo".

Legado e historia

Ni una foto de recuerdo, aunque señaló que le han dicho que debe "ser tratado como la realeza". "No tomé ninguna foto porque no pensé que esto sería algo de lo que alguien haría un gran alboroto después de 50 años", comentó. Y es que cinco décadas después, Larry Trachtenberg es historia viva del Maratón de Nueva York.

El único 'superviviente' de una prueba que ha ido creciendo con el paso de los años. Desde aquellos primeros 127 participantes en Central Park a un maratón que abarcó cinco distritos en 1976 y que es ya el maratón más grande del mundo. De hecho, en estas 49 ediciones anteriores que se han celebrado, se han llegado a registrar 1.283.005 participantes diferentes.

Larry Trachtenberg vivirá un momento muy especial este domingo y así lo quiso dejar claro: "El espectáculo es abrumador. Obviamente, va a ser extremadamente emotivo para mí. He llorado como un millón de veces". Y no solo él, también el director de la carrera, Ted Metellus: "Cuando piensas en un evento que lleva 50 años, son 50 años de legado, de comunidad".

Nacido en el Bronx, Metellus detalló por qué es tan particular el Maratón de Nueva York: "No son solo los corredores... son los voluntarios, es la comunidad, son los socios". "Todo el mundo tiene una historia grande o pequeña del Maratón de Nueva York", agregó el director de la carrera.

