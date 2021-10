Teresa Perales recibe el Princesa de Asturias de los Deportes 2021: "Mi madre nunca me dijo: no puedes"

Teresa Perales ha recibido este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021. La nadadora ha sido premiada por su carrera de leyenda, en la que destacan las 27 medallas que se colgó en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2000 y 2021. Ha podido acudir a la cita después de superar los problemas de salud que contrajo en Tokio 2020 tras conseguir su última medalla de plata. La aragonesa ha destacado en su discurso los mensajes que han ido marcando su vida.

"Hay que pensarlo o soñarlo. Decidir tú lo que quieres e ir a por ello. Con decisión. Sin dejar que los obstáculos te impidan, al menos, intentarlo. Y en el camino, rodearnos de gente, de amigos, de personas que nos digan siempre como mi madre: aquí estoy para ayudarte. Así, aunque el destino sea distinto al imaginado, el viaje habrá merecido la pena", así finalizó un emotivo discurso en el que las principales referencias fueron para su madre.

La nadadora paralímpica explicó la importancia de esta figura desde que se enfrentó a su enfermedad. "¡Quién iba a decirme entonces que seguiría nadando 24 años después y que iba a ganar 27 medallas paralímpicas! Seguro que ni siquiera mi entrenador, cuando me dijo que era un diamante en bruto por pulir, pudo imaginarlo. Nunca supe si mi madre lo dudó o si lo imaginaba siquiera porque ella jamás me dijo: no puedes, no debes, no sigas, no lo lograrás", destacó Perales.

️"No hay que esperar a que alguien nos diga lo que va a pasar o lo que debemos hacer. Hay que soñarlo e ir a por ello" #PremiosPrincesadeAsturias



Las enseñanzas de Teresa Perales (@teresa_perales) para culminar su discurso



En directo: https://t.co/3cI3gP9gHo pic.twitter.com/nzFp9krxJj — RTVE Deportes (@deportes_rtve) October 22, 2021

Además, ha valorado el progreso que se ha llevado a cabo en cuanto a la inclusión con el discapacitado en España. "Desde luego, nunca me lo iba a decir la vecina del barrio que, cuando por fin me decidí a superar mis miedos y vergüenzas, a asumir lo que me pasaba y salir a la calle, nos paró a mi madre y a mi. Probablemente con la mejor intención del mundo se volvió a mi madre y, como si yo no existiera, le dijo: Pobrecita niña ¿qué le ha pasado? (...) ¡Quién nos iba a decir también lo que ha cambiado la sociedad! Y en el caso de la discapacidad, para bien. La mirada de la vecina probablemente ya no sea la misma. O mejor dicho, no es la mirada de tantas vecinas", expuso la leyenda del deporte paralímpico.

La nadadora paralímpica es la séptima mujer en recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes, sucediendo en este particular palmarés a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, que fue condecorada con este premio en 2019. A lo largo de la historia del galardón, además de siete instituciones o entidades, han sido premiados 24 hombres y siete mujeres. Ellas son: Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf, Yelena Isinbayeva, Martina Navratilova, Hassiba Boulmerka, Vonn y ahora Teresa Perales.

Este premio ha recaído en ediciones anteriores en la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks, el triatleta Javier Gómez Noya, los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol, el Maratón de Nueva York, la selección española de fútbol, el tenista Rafa Nadal o el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, entre otros.

La leyenda de Teresa Perales

Amante del deporte desde niña, practicaba el kárate hasta que, a los 19 años, perdió la movilidad en las piernas a causa de una neuropatía, tras lo que se diplomó en Fisioterapia y se formó en 'coaching' profesional, al tiempo que encontró en la natación un nuevo deporte en el que competir.

Una de las deportistas paralímpicas en activo más laureadas y ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo, Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce.

En los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, en los que fue la abanderada del equipo español, y Río 2016 logró un total de 26 medallas (siete oros, nueve platas y diez bronces). Este verano puso la guinda con la plata en Tokio 2020, después de haber sido ya anunciado que recogería el Princesa de Asturias.

Tras su participación en Pekín, fue elegida miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional, cargo que ocupó hasta 2016.

Con varios récords de España y numerosas preseas en los Nacionales, la nadadora también ha conseguido en los Europeos de 1999, 2001, 2003, 2011, 2014, 2016, 2018 y 2021 un total de 43 medallas (12 oros, 21 platas y diez bronces).

En su participación en los mundiales de 1998, 2002, 2006, 2015, 2017 y 2019 obtuvo 5 mejores marcas y ganó 22 medallas (cuatro oros, diez platas y ocho bronces).

Vida política

Perales ha desempeñado cargos públicos, como diputada del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, directora general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón, asesora del Departamento de Servicios Sociales y Familia y asesora del Área de Fomento y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, ha participado en el grupo de expertos que elaboraron el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en España 2010-2020 y colabora con diversas organizaciones no gubernamentales.

Sus galardones

Doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, en 2017, es miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo de España en las categorías de Bronce, Oro y de Gran Cruz y ha recibido numerosos reconocimientos entre los que destacan las medallas al Mérito Deportivo del Gobierno de Aragón (2000) y del Ayuntamiento de Zaragoza (2004), de donde es Hija Predilecta.

Perales ostenta también el Premio a la Mejor Deportista Paralímpica Diario AS (2008), el Premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (2013), el Premio MARCA Leyenda (2015), el Premio Infanta Sofía de los Nacionales del Deporte (2016), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017) y la Orden Olímpica del Comité Olímpico Español (2019).

Es, además, miembro del consejo asesor de la Fundación Princesa de Girona, embajadora de la Fundación Telefónica, imagen de la Fundación Renault para la movilidad sostenible y la inclusión, y patrona de la Fundación Sanitas.

Ha publicado los libros Mi vida sobre ruedas (2007), escrito junto con su marido, y La fuerza de un sueño (2014), y ha participado en la obra colectiva Cuentos para ser felices ¡por narices! (2014).

