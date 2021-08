Teresa Perales y Nuria Marqués le dan dos medallas más a España en los Juegos Paralímpicos

España sigue de dulce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con dos grandes éxitos conseguidos por dos de sus mejores representantes en la piscina. Teresa Perales y Nuria Marqués han conseguido colgarse dos metales que sirven para engrandecer sus carreras y ampliar el buen rendimiento de los deportistas nacionales en la cita olímpica.

Tanto Teresa Perales como Nuria Marqués han sumado dos valiosas medallas de plata conseguidas en las diferentes pruebas de natación que apuntan otras dos conquistas para la delegación paralímpica española que sigue conformando una meritoria actuación en los Juegos de Tokio 2020.

Para Teresa Perales supone un gran éxito para su carrera deportiva, ya que la nadadora española suma así su 27ª medalla olímpica, un hito absolutamente histórico que ha logrado tras concluir en segunda posición los 50 metros espalda, clase S5, después de haber llegado a los Juegos Paralímpicos de Tokio mermada por una lesión en el hombro.

El esfuerzo y la demostración de Teresa Perales ha sido increíble, ya que todos los pronósticos apuntaban que tendría casi imposible poder entrar incluso en las finales después de haber recuperado en un tiempo récord. Sin embargo, su pundonor, su espíritu de superación y su puesta a punto a contrarreloj en Centro de Alto Rendimiento de Barcelona la permitieron mejorar la movilidad en el brazo izquierdo y ganar en confianza antes de competir.

Tras pasar apuros en las semifinales, Teresa realizó una actuación portentosa en la gran final con un registro de 43.02, solo por detrás de la china Dong Lu, que, con 37.18, estableció un nuevo récord del mundo. El bronce fue para la turca Sevilay Ozturk. El crono de Teresa Perales le sirvió para colgarse esa valiosa plata tras firmar una excelente remontada, ya que a pocos metros para el final su posición final parecía ser la cuarta.

Con este metal, el noveno para la natación paralímpica española, acumula ya un total de 27 medallas en seis Juegos, igualando al nadador brasileño Daniel Dias, que también tiene 27 preseas paralímpicas, y se encuentra a solo una del nadador olímpico estadounidense Michael Phelps, retirado en 2016. Además, el tiempo de 43.02 le ha servido para firmar el récord de España.

Nuria Marqués repite plata

Por su parte, Nuria Marqués ha conseguido la medalla de plata en la prueba de los 100 metros espalda, clase S9. La nadadora barcelonesa, de solo 22 años, revalida su éxito conseguido en los Juegos de Río de Janeiro donde ya se colgó la presea dorada. La catalana paró el cronómetro en 1:10.26, solo superada por la estadounidense Hannah Aspden. El bronce fue para la neozelandesa Sophie Pascoe.

"Me siento bastante bien. Han sido años muy duros los que llevamos, sobre todo este tiempo de la pandemia. Ha sido difícil mantenerse físicamente y psicológicamente más porque has tenido que sacrificar muchas cosas, incluso estos últimos meses que hemos tenido que estar lejos de la familia. Este resultado es muy reconfortante. Podía haberlo hecho un poco mejor pero lo he dado todo en la piscina. Respecto a Río cambia la perspectiva, incluso la presión es más alta. Llegar a la pared y ver el segundo puesto es un orgullo y un honor".

