Georges St-Pierre aconseja a Conor McGregor: quién debe ser su próximo rival en la UFC

¿Qué será de Conor McGregor? La pregunta continúan haciéndosela todos los amantes de las artes marciales mixtas (MMA). El luchador irlandés ha prometido volver al octágono después de recuperarse de la grave lesión que sufrió en su combate ante Dustin Poirier y, precisamente, es al estadounidense al que quiere enfrentarse nuevamente. Algo que no le aconseja alguien como Georges St-Pierre.

GSP ha querido dar un consejo a McGregor en The MMA Hour. La leyenda de las artes marciales mixtas, de la UFC y ahora actor de Marvel ha asegurado que Conor no debería volver a verse las caras con Dustin Poirier porque 'The Diamond' le tiene "cogido la matrícula".

Es por esto por lo que Georges St-Pierre le ha mandado un mensaje a 'The Notorius' en el que le dice que debe enfocarse en un nuevo rival, tal vez alguien con el que ya haya luchado en la jaula, pero que en ningún momento debería decantarse otra vez por Dustin Poirier, quien le ha ganado en las dos últimas peleas que han protagonizado ambos.

Dustin Poirier bloquea una patada de McGregor Reuters

"Creo que si regresa, si yo fuera Conor McGregor -o tal vez no Conor porque es un luchador muy orgulloso- o yo fuera su mánager, no querría que mi cliente regresara para pelear con el mismo tipo de nuevo por cuarta vez, porque Dustin Poirier le ha cogido la matrícula", ha asegurado el que para muchos es el mejor luchador de MMA de la historia.

"Creo que debería coger otra pelea distinta; que debería volver tal vez a pelear contra Nate Díaz o alguien que tenga un estilo diferente al de Dustin Poirier, porque los estilos hacen peleas y tengo la sensación de que ahora Poirier le ha cogido la medida", ha agregado Georges St-Pierre.

Un último consejo

El excampeón del mundo ha querido dar un consejo más a Conor McGregor y este va en referencia a la regularidad que debe mantener, al trabajo que debe hacer para volver a sumar sus combates como victorias. Y es que para Georges St-Pierre los últimos resultados del irlandés llegaron por su inactividad.

"Conor ha estado fuera durante mucho tiempo. Para volver a su nivel necesita pasar más tiempo en el octágono con el fin de encontrarse a sí mismo, recuperar su movilidad y sus habilidades. Parece que pudo haber perdido algo de su habilidad debido a su inactividad", ha sentenciado GSP.

