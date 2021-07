John Cena vuelve a la WWE para quedarse: su espectacular regreso a los 44 años

Este fin de semana ha sido épico para la WWE. Los fans han vuelto a los shows con sus aplausos, gritos, abucheos y sobre todo con su energía tras un año y medio en el SmackDown del viernes. ¡Y también John Cena! El regreso del campeón ha sido una de las grandes sorpresas del PPV Money In The Bank.

"¿Dónde demonios os habíais metido?". Así empezó SmackDown con Vince McMahon, presidente de la WWE, micro en mano. La noche era especial… ¡volvía el público en vivo y en directo! Los fans, que abarrotaron el Toyota Center de Houston (Texas, EEUU), estaban realmente impacientes y emocionados por volver a ver en persona a sus superestrellas favoritas.

Y el fin de semana tenía reservada otra sorpresa a estos fans: John Cena, una de las superestrellas más icónicas de la WWE, hizo su entrada en el escenario de Money In The Bank cuando Roman Reigns había vencido a Edge para retener el Campeonato Universal. Empezó a sonar su música de entrada y el público se volvió loco. Hacía más de un año que 'The Champ' no pisaba un ring.

El campeón de la WWE ha hecho un pequeño parón en su carrera cinematográfica para volver a su casa. Sólo este año, ha participado en la última entrega de la saga de acción Fast & Furious 9 junto a Vin Diesel y en la nueva entrega de Escuadrón Suicida de DC Cómics, aún pendiente de estreno.

Todo apunta a que dentro de poco volverá a aparecer en el ring. Será en el gran evento del verano: SummerSlam 2021.

La leyenda de Cena

John Cena debutó en la WWE en el año 2002 y a lo largo de su trayectoria en la mayor compañía de entretenimiento deportivo ha conseguido todos los campeonatos habidos y por haber. En total, ha ganado 25 campeonatos y es la segunda superestrella de la WWE en tener 16 reinados mundiales oficiales.

Su impresionante palmarés es este: 13 Campeonatos de la WWE, 5 Campeonatos de los Estados Unidos, 3 Campeonatos Mundiales de Peso Pesado, 2 Campeonatos Mundiales por Parejas y 2 Campeonatos por Parejas de la WWE (con David Otunga y The Miz).

