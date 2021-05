A-Kid: "Nada en mi vida ha cambiado por ser campeón en WWE"

Desde el pasado 26 de noviembre hay un campeón español en WWE, la mayor empresa de wrestling del mundo. Carlos Ruiz (Madrid, 1997), mejor conocido como A-Kid, lleva 175 días ininterrumpidos siendo el dueño de la NXT UK Heritage Cup. Este jueves la defenderá por tercera vez y ante un rival, el británico Tyler Bate, al que ya se impuso en otra ocasión con la copa en juego.

EL ESPAÑOL habla con A-Kid para conocer sus sensaciones de cara al combate y lo que han sido estos casi seis meses desde que ganara la Heritage Cup. Entonces contaba a este diario la emoción que sentía por su victoria y la repercusión que esta había generado entre el público español. Medio año después nos volvemos a citar -por videollamada- wrestler y periodista para hablar de su imparable ascenso.

Pregunta: Yendo a lo que nos toca mañana, te mides a Tyler Bate con la Heritage Cup en juego. ¿En qué puede ser diferente la pelea respecto a tu anterior defensa contra él?

Respuesta: Creo que es muy distinta, en realidad. Yo ya vengo con la confianza suficiente de haberle ganado. Tengo dos victorias sobre él, si lo piensas, porque la Heritage Cup es a tres caídas y él tiene ese miedo de saber que puede perder contra mí, que es algo que en el primer combate no sabía. Es muy interesante ver quién va a cometer el primer fallo y quién se va a aprovechar de ello.

A-Kid celebra su victoria contra Tyler Bate en diciembre de NXT UK WWE

Es especial volver medirte a Bate bajo este formato. ¿Eso del 'aprendiz contra maestro' quedó ya atrás con tu última victoria?

Eso es. Ambos sabemos que estamos a un nivel muy similar y realmente no creo que vaya a ser una pelea fácil para los dos. Como he dicho, va a ser un combate parecido a una partida de ajedrez en el que el primero que cometa un fallo va a perder.

Ya defendiste contra Bate con éxito, habéis tenido también otra pelea más en NXT UK. Pero mucho antes ya os enfrentasteis en un ring. Fue hace tres años en Madrid y en un combate de tríos. ¿Cómo recuerdas aquel momento y que tan diferente puede ser a cuando te subas al ring mañana?

En ese momento no estábamos al mismo nivel. Era obvio. Ellos eran superestrellas y yo todavía no lo era. Aprendí mucho. No solo del combate que tuvimos en Madrid. También tuvimos uno en Wolverhampton (Reino Unido) y otro en una empresa independiente cerca de Cardiff. Cada vez que me he subido en el ring con él ha sido un placer y me ha enseñado mucho para el futuro.

Él también lo ha dicho en público. Le caí bien por mis ganas de aprender y demás. Creo que eso se transmite cuando luchamos juntos. Siempre hay rivalidad, pero siempre hay también una amistad detrás.

He vuelto a repetir mi carrera fuera de WWE dentro de WWE, empezando desde abajo

Cómo ha evolucionado tu carrera desde entonces, ¿no? Y eso que realmente no es mucho tiempo el que ha pasado...

Ha sido una bola de nieve. Tener combates en Madrid de los que la gente hablaba; eso me hizo darme a conocer fuera de España. Tener combates fuera de los que la gente hablaba y así hasta firmar por la WWE. El resto es historia.

He vuelto a repetir mi carrera fuera de WWE dentro de WWE. Empezar desde lo más bajo y con mis combates y victorias más importantes llamar la atención del público que es lo que importa.

Si como todos deseamos mañana vuelves a defender con éxito la Heritage Cup, la semana que viene se cumplirá justo medio año desde que la ganaste. Se siente ya que cada vez te hacen falta menos las presentaciones.

La copa está hecha para mí. Siendo sinceros, también estaría hecha para Tyler. Pero realmente siento que es mía. Siento que es algo en lo que me noto muy cómodo. Es un estilo de combate que me gusta hacer, en el que me gusta expresarme artísticamente dentro de esas reglas. Yo por mí estaría el resto de mi vida trabajando así. Entonces, no quiero perderlo nunca obviamente.

¿Cómo has sentido la responsabilidad de ser campeón en WWE?

Sí y no. Osea sí sientes la responsabilidad, pero lo que tienes que hacer es trabajar. No dejar que se te suba a la cabeza. No por tener un título tienes que trabajar menos. Es al contrario, tienes que trabajar aún más. Y esa mentalidad siempre la he tenido. Siempre he estado dispuesto a mejorar, a aprender, a escuchar a los demás. Sí he sentido la presión de ser el campeón, pero nada en mi vida ha cambiado porque ya estaba preparado para ello.

Tu repercusión se ha disparado en España. ¿Es algo que está presente constantemente en tu cabeza?

Me gustaría decir que sí, pero una vez que suena la campana no puedes permitirte pensar en nada más que el combate. Es algo muy positivo. Es muy duro en estos momentos, por las condiciones en las que estamos luchando. pero al final del día, cuando te subes a un ring no cambia. Tienes un rival y tienes que luchar durante X minutos.

Me gustaría decir que sí, pero eso en realidad me ayuda antes. Me ayuda en mis vuelos, en mis noches en el hotel de cuarentena, en las que estoy triste y tal y a lo mejor leo un tuit de un fan y me alegra un poco el día.

Todos nos imaginamos el día que WWE vuelva a Madrid, tu ciudad, contigo presente en el evento.

Ese día va a ser increíble. Ya sea en Madrid o en cualquier ciudad de España. Si consigo trabajar para WWE en mi país natal, delante de toda España por así decirlo, va a ser increíble. Es algo que claramente está en mi lista de tareas pendientes.

Mi meta a día de hoy es mantener la Heritage Cup mañana y seguir siendo campeón todo lo posible

Por otras veces que hemos hablado sé que no te gusta ponerte metas, pero supongo que a lo que queda de año le pedirás que, al menos, sea tan bueno como hasta ahora, ¿no?

No creo que sea cuestión de año. Ha sido cuestión del trabajo personal y un poquito de suerte, de tener la oportunidad y saber aprovecharla. Como has dicho, no soy de ponerme metas. Mi meta a día de hoy es mantener la Heritage Cup mañana y seguir siendo campeón todo lo posible.

¿A qué luchador te gustaría ver en NXT UK?

Personalmente y profesionalmente, me gustaría muchísimo ver a Sara León. No es ninguna sorpresa para cualquier persona que me conozca un poco. Sería muy especial tenerla allí en el roster y, sobre todo, que demuestre al mundo de lo que es capaz. Comparando carreras, ella está en el periodo en el que yo estuve. Ella está en el periodo en el que tiene combates increíbles en España, pero eso tiene un límite. No hay suficiente gente que lo ve y un escaparate así puede ser muy importante para ella en su carrera.

¿Y un rival al que medirte?

Uno de los rivales con los que sí me he medido es Jordan Devlin. Me gustaría volver a ver cómo estamos ahora porque fue hace mucho tiempo y creo que las cosas han cambiado bastante.

Y fuera de NXT UK, siempre menciono a la misma persona: Kyle O'Reilly. Su estilo es muy similar al mío, pero también muy distinto. Creo que podríamos crear magia en ese ring.

Y que sea en el formato de la Heritage Cup...

Me encantaría. No va a ser de otra manera mientras sea campeón -risas-.

