La selección española de kárate rechaza pelear por el bronce europeo tras romper con la Federación

Escándalo en el kárate nacional. La selección española masculina de kumite ha renunciado a pelear por la medalla de bronce en los Campeonatos de Europa que se están celebrando en Croacia tras sacar a la luz importantes discrepancias con la Federación. Así lo ha anunciado el equipo español a través de un comunicado.

Las diferencias entre el combiando nacional y el máximo organismo federativo parecen irreparables. La selección masculina asegura que se han producido descalificaciones e infravaloración por parte de varios directivos de la Federación, mientras que los dirigentes del kárate nacional aseguran que se han producido importantes desórdenes fuera de la propia competición que les han llevado incluso a apartar a un deportista.

De momento, la selección española de kumite, combate, ha renunciado a pelear por la medalla de bronce del Europeo tal y como han anunciado en un comunicado que ha sido firmado por los karatekas Raúl Cuerva, Alberto Delestal, Samy Ennkhaili, José Rafael Ibáñez, Rodrigo Ibáñez, Marcos Martínez y Babacar Seck. Todos ellos denuncian insultos, humillaciones y faltas de respeto tanto a ellos mismos como a varios familiares e incluso hasta a la disciplina.

La situación es verdaderamente escandalosa ya que no se recuerda un altercado así en el deporte español. Las consencuencias de las diferencias que han roto las relaciones del equipo nacional y de la Federación han llegado a un punto demasiado grave. Sin embargo, esta batalla que divide la contienda en ambos bandos no se ha quedado ahí.

El equipo masculino nacional de kumite, kárate RFEK

La selección española denuncia que este tipo de acoso e insultos se llevan produciendo desde hace mucho tiempo, incluida la última parte de la temporada, especialmente durante la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos, así como en concentraciones, el circuito mundial, más europeos y hasta los mundiales.

La otra parte

El conflicto, del cual ya se ha informado al Consejo Superior de Deportes, pone en un lugar muy importante también al presidente de la Federación Española de Kárate, Antonio Moreno y al director técnico nacional, José María de Dios, quienes han mostrado sus opiniones sobre lo que ha sucedido.

"No nos han dado tiempo ni para hablarlo entre nosotros. Para empezar, decidieron que para hacer equipo tenían que dormir todos en la misma habitación y empezaron a pasar camas de una habitación del hotel a otra. Se cargaron una puerta y supongo que tras denuncia del hotel, llegó la policía. Al día siguiente, uno de nuestros competidores al acabar el combate ante Bélgica se echó la mano a los genitales y la Federación Europea lo vio. Para no descalificar a todo el equipo, decidimos que no podría seguir compitiendo. Y a todo esto, los resultados no han sido los esperados".

Esta era la manifestación de José María de Dios, quien también reconocía que quizás Antonio Moreno se había excedido en la discusión que se produjo este sábado para valorar el conflicto con el equipo. Ahora, falta por saber cómo avanza un conflicto que, aparentemente, tiene una solución muy difícil y más teniendo en cuenta que se trata de un año olímpico en el que todo alcanza una especial relevancia.

