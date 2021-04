El hombre al que pegó y vetó McGregor responde: "No me gustaría gastar mi dinero en su pub"

Si la semana pasada se supo que Conor McGregor había comprado el pub de Dublín en el que años antes había golpeado a otro nombre, motivo por el cual fue juzgado en la corte, ahora es el propio hombre que recibió el puñetazo el que ha hablado sobre el viral veto que le ha puesto el luchador de la UFC tanto a él como a las personas que salieron en su defensa.

Fue en el año 2019 cuando 'The Notorius' invitó a una ronda de su whisky a todos los presentes en The Marble Arch Pub. Entonces, Desmond Keogh se negó a beberlo diciéndole: "Yo no bebo esa mierda". Estas palabras no sentaron nada bien al luchador irlandés, quien después de un enfrentamiento verbal lanzó un puñetazo al otro hombre.

En el juicio, McGregor pidió perdón por lo sucedido, prometiendo que no volvería a ocurrir algo así en el futuro. La agresión se saldó con una multa de 1000 euros. Lo que podía haberse quedado ahí ha continuado ahora con la compra del pub y con el mensaje de Conor de su veto a Keogh. "Tú y tus hombres estáis prohibidos", escribió en las stories de su perfil de Instagram.

Conor McGregor se volvió loco horas después de perder su título de la UFC. Steve Marcus Reuters

El propio Desmond Keogh lejos de quedarse callado ha realizado unas declaraciones sobre la prohibición de entrar al Marble Arch en Irish Mirror. "No estoy realmente preocupado porque probablemente no volvería. Para ser honesto, no me gustaría gastar dinero en su pub", ha afirmado el hombre de 50 años.

No está preocupado

Lo que ha querido dejar claro Keogh es que no le importa no poder volver a entrar al pub, ahora propiedad de McGregor: "Realmente no me quita el sueño. Tengo muchos amigos allí. Probablemente bebí allí durante unos 14 años. Él estaba equivocado, ¿sabes por qué me culpas? Me parece extraño. Es falso".

De hecho, Desmond Keogh ha asegurado que para él aquel capítulo ya es cosa del pasado, aunque sí le ha mandado un dardo a 'The Notorius' al afirmar que la multa debió haber sido mayor: "El pasado está en el pasado. Todo está hecho. Pensé que podría haber recibido una multa mayor de la corte, eso es todo".

Mientras todo esto ha ocurrido, Conor McGregor continúa preparándose para su próxima pelea. El irlandés se enfrentará en el mes de julio a Dustin Poirier en la UFC 264, en el combate que cerrará la trilogía entre ambos. El que salga vencedor podría luchar por el título del ligero este mismo año.

