WWE Wrestlemania 37: cartelera confirmada, horario y dónde ver

¿Preparado para vivir un fin de semana épico? Más vale que lo estés, porque llega el súper evento del año: WrestleMania 37, con superestrellas de la talla de Roman Reigns, Edge, Daniel Bryan… ¡y el cantante puertorriqueño Bad Bunny!

Será durante dos noches consecutivas: el sábado 10 y el domingo 11 de abril, en el estadio Raymond James de Tampa (Florida, Estados Unidos). En España podrás verlo en vivo y en directo a través de WWE Network a partir de las 2 de la madrugada.

La encargada de inaugurar WrestleMania será la cantante norteamericana nominada a los Premios Grammy Bebe Rexha, interpretando America the Beautiful. Además, los anfitriones serán la leyenda y miembro del Salón de la Fama de la WWE Hulk Hogan y la superestrella en activo originaria de Tampa Bay Titus O'Neil.

La cartelera confirmada hasta la fecha de los combates durante ambas noches es:

Sasha Banks y Bianca Belair, en Wrestlemania 37 WWE

Noche del 10 de abril

Campeonato de la WWE

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenino de SmackDown

Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

Campeonato de Parejas de RAE

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (c) vs. AJ Styles y Omos

Tag Team Turmoil match por una oportunidad titular

Lana & Naomi vs. The Riott Squad (Liv Morgan & Ruby Riott) vs. Natalya & Tamina vs. Mandy Rose & Dana Brooke

Steel Cage Match

Braun Strowman vs. Shane McMahon

Bad Bunny (con Damian Priest) vs. The Miz (con John Morrison)

Cesaro vs. Seth Rollins

Daniel Bryan, Roman Reigns y Edge, en Wrestlemania 37 WWE

Noche del 11 de abril

Campeonato Universal

Roman Reigns (con Paul Heyman) (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan

Campeonato Femenino de RAW

Asuka (c) vs. Rhea Ripley

Campeonato Intercontinental

Big E (c) vs. Apollo Crews

Campeonato de Estados Unidos de WWE

Nia Jax & Shayna Baszler vs. Ganadoras del Tag Team Turmoil

'The Fiend' Bray Wyatt (con Alexa Bliss) vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn

