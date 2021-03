Un fisioculturista se destroza el pectoral al intentar levantar 220 kilos: "Esto es devastador"

Ryan Crowley ha sido el protagonista de una de las imágenes más duras de las últimas horas. Acostumbrado a ejercicios sobre humanos y a realizar exigentes esfuerzos gracias a su fortaleza y a su enorme volumen, se atrevió a intentar algo que hubiera sido una auténtica proeza, pero que ha terminado en desgracia absoluta.

La locura que se le pasó por la cabeza fue nada más y nada menos que levantar 220 kilos en un ejercicio de press banca. Una absoluta demencia que no parecía ser tal para Ryan Crowley, que se veía capaz de lograrlo pensando únicamente en su gran fuerza, pero que no pensó en el límite de su cuerpo.

Justo cuando estaba en pleno éxtasis de su ejercicio, sufrió un fortísimo desgarro en su pectoral que no aguantaba la presión y la tensión de la actividad y decía basta, provocándole una gravísima lesión. El pectoral se había destrozado por completo hasta el punto de poder verse en las imágenes el movimiento que había realizado dentro del cuerpo al desprenderse el tendón que lo sujeta.

Las imágenes del músculo de Ryan son realmente estremecedoras y dan buena muestra de la brutalidad que pretendía llevar a cabo. Su entrenador grababa a su pupilo de tan solo 23 años y acostumbrado a conseguir grandes récords de este tipo, pero que esta vez había superado todos los límites imaginables y lo terminó pagando caro.

Justo en el momento de la rotura, Crowley tuvo que soltar inmediatamente la barra mientras era ayudado por otros compañeros y salía rápidamente del banco en el que estaba apoyado, retorciéndose de dolor y gritando desesperado. En ese momento ya se sabía que la lesión muscular era grave, pero más tarde descubriría cuánto.

Tras el incidente, fue llevado inmediatamente al hospital donde fue operado con rapidez para intentar poner solución a su doloroso problema en una operación que duró cuatro horas y que fue mucho más complicada de lo que en un principio parecía debido a la gravedad de la lesión, la cual podría llegar incluso a costarle su carrera deportiva en el fisioculturismo.

El testimonio de Ryan

El también levantador de peso y fisioculturista Larry Wheels aseguraba que la lesión que se había provocado Ryan Crowley con ese ejercicio era absolutamente terrible: "Esto es devastador, amenaza su carrera". Tras acudir al hospital y pasar por quirófano, el propio Ryan ha contado su experiencia y la gravedad que finalmente ha tenido el asunto.

"No puedo creer que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía, rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience... Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡Realmente a todo el mundo!".

"Si me conoces, sabrás que esto me ha golpeado extremadamente fuerte y estoy luchando para lidiar con esto, ¡pero lo voy a superar y así salgamos del otro lado más fuerte! La cirugía solo debía durar una hora, pero desafortunadamente tomó 4 horas. Fue más tiempo de lo esperado porque el doctor tuvo que reconstruir completamente mi pectoral mientras arrancaba el tendón del hueso y luego el músculo del tendón. También tuve un pequeño desgarro en mi bíceps". Así terminaba su relato Ryan Crowley, que sin duda tardará mucho tiempo en poder volver a hacer sus salvajes ejercicios.

