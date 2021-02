Khabib 'acaba' con Conor McGregor: "No es el Real Madrid, no volverá a lo más alto"

De momento, no hay indicios que Khabib Nurmagomedov vaya a volver a la UFC. El anuncio sobre el futuro de Khabib llegará a finales de este mismo mes de febrero. Al menos eso es lo que adelantaba hace unas semanas el propio luchador ruso, quien ha estado negociando con Dana White. Khabib ha vuelto a hablar y lo ha hecho sobre si Conor McGregor podría volver a pelear por algo grande.

"No hay forma de que un hombre pueda estar en la cima dos veces. No estoy hablando solo de McGregor. Lo que quiero decir es que un hombre no puede tener dos eventos estelares. Un equipo podría hacerlo. Por ejemplo, el Real Madrid hizo esto varias veces seguidas. Los equipos pueden lograrlo, pero estamos hablando de nosotros y un hombre, solo, no puede llegar a eso", ha dicho sobre The Notorious.

Desde que The Eagle anunció en octubre de 2020 que se retiraba para estar con su madre, después de que en julio falleciese por coronavirus su padre, han sido muchos los rumores que le han colocado de vuelta en el octágono. Son más las ganas de la propia industria y de los seguidores los que han animado las especulaciones que el propio Khabib.

Por el lado de McGregor, Dana White dejó caer que podría haber una tercera pelea entre el irlandés y Poirier: "Había muchos elementos que invitaban a la sorpresa. Supongo que lo bueno es que, para la trilogía, McGregor tiene más hambre de la que nunca ha tenido. Quiere esta pelea, y la quiere a toda costa, así que será una tercera pelea divertida".

El luchador ruso Khabib Nurmagomedov Instagram (@khabib_nurmagomedov)

Pero Khabib no solo ha hablado de Conor McGregor en una reciente entrevista con Magomed Ismailov. Se ha referido a Tony Ferguson, lanzándole un dardo envenenado al no considerarle un luchador de élite por su historial de peleas.

"Juro que nunca lo consideré un peso ligero de élite. Era bueno, pero es imposible ser un peleador de élite con 37 años. No en la división de peso ligero, puede que en el peso completo, sí. Además desde 2016 peleó con Kevin Lee, Edson Barboza, Anthony Pettis y Donald Cerrone, tipos que tienen 20 derrotas en esos cuatro años. Significa que desde 2016 no ha peleado con buenos peleadores".

Su pelea soñada

También habló de su 'Dream Match' que nunca ocurrió contra Georges St-Pierre. Para él solo tuvo buenas palabras: "Cuando dices Georges St-Pierre, ese nombre realmente me motiva. Él es la leyenda. Es la representación decente de las artes marciales mixtas", dice.

[Más información: Dana White: "McGregor tiene más hambre de la que nunca ha tenido"]