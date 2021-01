4 de 11

El Real Madrid no revalidará el título de Supercopa de España está temporada. Los blancos continúan su aciago inicio de año y cayeron derrotados ante un Athletic Club que se aprovechó de dos errores de Lucas Vázquez en la primera parte. Aunque los blancos apretaron en la segunda parte, espoleados por un gran Marco Asensio, la remontada no llegó y el país se quedó sin un nuevo Clásico; todo fue en gran parte por las decisiones de un Zidane que no estuvo atinado.