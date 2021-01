Carolina Marín ya está en semifinales en Tailandia

@CarolinaMarin tira de garra y ya está en semifinales del #YonexThailandOpen.



️ "No he tenido las mejores sensaciones pero ha sido súper importante seguir luchando hasta el final"



Ya apunta a un partido "muy igualado" ante An Se-young



¡Seguimos! #VamosCaro pic.twitter.com/3zosBN60BM