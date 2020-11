Dana White, presidente de la UFC, pide que se reduzcan las sanciones por consumo de marihuana

La relación entre la marihuana y la UFC es una de las más fructíferas del deporte y Dana White, presidente de la compañía, lo sabe. Por ello, está intentando encontrar la manera de que esta droga afecte lo menos posible a su negocio teniendo en cuenta que se trata de una sustancia de uso social.

Son muchos los luchadores que han admitido consumir marihuana y en las últimas fechas se han producido una oleada de positivos que han provocado un cierto caos en la compañía. De esta forma, su presidente quiere buscar la forma de hacer esto más llevadero y ya está pidiendo que se reduzcan los castigos por positivos en el consumo de la marihuana.

La idea es flexibilizar la norma para que puedan convivir la seguridad y la integridad de la competición con la afición de muchos luchadores por esta sustancia. Dana quiere que, en competición, todos sus luchadores estén limpios por su propia seguridad. Sin embargo, existen ciertos ajustes que se pueden realizar para que la situación sea menos dramática.

Floyd Mayweather y Dana White Instagram: (@floydmayweather)

Sancionados

Algunos luchadors como el peso wélter Niko Price y el ligero Kevin Croom han sido suspendidos por la Comisión Atlética del Estado de Nevada tras haber dado positivo en el consumo de esta sustancia. Algunas de sus sanciones han ido desde la suspensión hasta multas económicas pasando por pérdida de combates ganados. Estos casos se unen a los de Tim Elliott, Jamahal Hill y Trevin Jones, confirmados también recientemente.

De esta forma, la UFC está realizando presiones para que se rebajen algunos castigos por el consumo de marihuana, algo que es legal en 15 estados de los Estados Unidos a pesar de que la NSAC lo sigue persiguiendo a nivel deportivo. Por ello, Dana White ha querido mostrar su opinión sobre algo que lleva manejando desde hace tiempo, incluso antes de conocer el positivo de Niko Price.

"Ni siquiera sabía lo de la suspensión de Price. Hemos estado trabajando en cambios durante mucho tiempo. Me sorprende que realmente haya sucedido. Deben haber estado muy por encima del umbral entonces. Ni siquiera lo sabía", aseguró al medio BJ Penn.com. Y prosiguió: "Cuando estás en competición le tienes que hacer pruebas a los luchadores. No puedes dejar que alguien entre altos niveles al ring, no puede suceder nunca, pero estamos tratando de 'aflojar' algunas reglas".

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, separados por Dana White en el pesaje previo al UFC 229 Stephen R. Sylvanie USA TODAY Sports

Los avances

Algunos como Cerrone apuntan a que la marihuana es una buena alternativa a los analgésicos e invita a los luchadores a usarlo, mientras que otros como Joe Regan afirman que "hay más luchadores en UFC que fuman, que los que no lo hacen y tiene que tener en cuenta dejar de fumar unas cuatro semanas antes de que sea la pelea".

En este sentido, la AMA ya ha realizado avances que entrarán en vigor en el año 2021, ya que las sanciones por consumo de sustancias de uso social se verán reducidas a tres meses si demuestran que no ha tenido incidencia en su rendimiento deportivo. Además, con la realización posterior de un programa de rehabilitación de drogas, la sanción puede reducirse hasta los 30 días.

[Más información: Conor McGregor explica por qué se retiró de la UFC: "Después de aquello, dije: '¡Que se joda!'"]