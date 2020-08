El campeón ruso de bofetadas se pasa al boxeo sin guantes: así destroza a sus rivales

En el último año, una de las cosas más virales y sorprendentes que se han visto en internet ha sido el campeón ruso de bofetadas. Su nombre es Vasily Kamotsky y se ha convertido en uno de los personajes con mayor éxito en las redes sociales durante los últimos meses por los golpes que propina con su mano y en España ha sido popularizado por el caster y streamer español Ibai Llanos.

Durante este tiempo se ha seguido la evolución de Kamotsky en los campeonatos de bofetadas. Nadie había sido capaz de ganarle en un campeonato hasta que el pasado mes de diciembre su compatriota Vyacheslav Zezulya le quitó el trono. Y mientras su popularidad ha crecido en el norte de Europa y en los países del este, Kamotsky ha decidido cambiarse a una disciplina todavía más agresiva.

Se trata de la lucha sin guantes. Se trata de una pelea de boxeo pero sin protección, al estilo callejera, donde solo valen los puñetazos. A Kamotsky se le ha visto pelear bajo esta modalidad en las últimas semanas e impresiona la brutalidad con la que se desempeña tanto él como sus oponentes.

De momento, a Kamotsky no hay quien le pueda. Pese a su enorme tamaño, ha demostrado que la potencia de sus manos son suficientes para imponerse a cualquier rival. ¿Habrá alguien que pueda con él?

Lo que está claro es que a Kamotsky le van este tipo de 'deportes' donde la violencia se lleva todo el protagonismo. "Me pegó un buen gancho... y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí", decía en diciembre cuando perdió su batalla de bofetadas Zezulya.

Aunque Kamotsky todavía deberá tener la espinita clava de aquello. "Yo sólo le pegué a un 25% de mi potencial... y él me pegó un gancho que me dejó jodido. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho", reclamó tras su primera derrota a bofetadas. ¿Llegará también el día que se cobre su venganza en su especialidad?

En EL ESPAÑOL ya explicamos en qué consiste el boxeo sin guantes y cómo se ha convertido en el deporte más sangriento del mundo. Y hay estrellas entre los profesiones, como la exluchadora de UFC Paige VanZant.

