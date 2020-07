Casillas presume de las 'Barcelona' de Adidas con la bandera de España que el independentismo odia

Iker Casillas se ha mostrado enamorado del nuevo modelo de zapatillas de Adidas llamado 'Barcelona'. Este lanzamiento de la marca alemana que se volvió viral esta misma semana llama la atención por su color íntegramente blanco y una suela adornada por los colores de la bandera de España, cuestión por la que el movimiento independentista catalán ha llamado a su boicot.

"Simplemente, me encantan, ¿y a ti?", exponía el portero en su cuenta de Instagram. El guardameta ha avivado una polémica agria en las redes sociales por ese motivo que tiene la suela de las zapatillas con una bandera española. La mezcla del nombre de la ciudad condal y esos colores ha levantado al independentismo contra la popular marca deportiva.

Adidas agrega unos comentarios sobre su modelo que tampoco han dejado indiferente a nadie: "Es un honor que muchas ciudades codician, y pocas pueden reclamar. Solo unos pocos seleccionados han sido seleccionados para albergar a los mejores atletas del mundo mientras compiten por la grandeza".

Ver esta publicación en Instagram Sinceramente, me encantan!! 🟡 Y a ti? #adidasbarcelona Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas) el 5 Jul, 2020 a las 3:03 PDT

"Estas zapatillas de running Adidas Ultraboost DNA Barcelona celebran el espíritu de la competencia con un diseño de alto rendimiento, una parte superior de punto transpirable y una amortiguación receptiva. Los colores y detalles específicos de la ciudad dan vida a su energía única", apunta la marca de las tres barras.

Forma parte del pack City Series, que conmemora los países que han albergado ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos y las ciudades que fueron sede. Además de la Ultraboost DNA – Barcelona, otras ciudades y países han sido la inspiración de otros modelos de Ultraboost DNA, como son Sidney, Tokio y Montreal. Las Ultraboost DNA- Barcelona forman parte de una edición especial y están disponibles solo en Norte América.

Polémica en las redes

Llama la atención sobre todo la última frase: "Los colores y detalles específicos de la ciudad". Las tres franjas representativas de la marca deportiva son blancas con una fina línea roja, mientras que tanto en la suela como el detalle en la lengüeta son de color rojigualdo.

Zapatilla 'Barcelona' de Adidas con la bandera de España

En las redes sociales se han visto todo tipo de comentarios. "Mi olfato especial para los líos y mi aguda intuición me dicen que las nuevas Adidas Barcelona van a provocar alguna que otra discusión. Con cuchillos y palos", "Adidas no lo sabe pero con sus nuevas zapatillas, que se llaman Barcelona, va a pegar el pelotazo viral en las redes sociales" o "Nivel de sudapollismo, el ser Adidas, hacer unas zapatillas que se llaman Barcelona con la bandera de España y que cuesten 155 euros".

No todos son críticas con esta idea innovadora de Adidas. Otros incluso apuntan a que Barcelona fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1992 y no ven el motivo del alboroto que se ha creado alrededor de estas zapatillas de Adidas. "Yo lo veo normal. Barcelona es una ciudad de España donde se celebraron unas olimpiadas", apunta un usuario. En el extranjero no entienden por qué unas zapatillas que se llaman Barcelona no pueden llevar los colores de la bandera de España.

