El Comité Organizador de los JJOO no tiene claro que el coronavirus pueda estar controlado de cara al 2021

El coronavirus sigue sin dar una tregua y día tras día se va expandiendo por numerosas partes del mundo ocasionando miles de contagios y muertes. Los Juegos Olímpicos previstos para este año en Tokio tuvieron que ser aplazados a 2021 debido al Covid-19. Aunque ahora se duda de que se puedan celebrar con normalidad.

"No creo que nadie pueda decir si será posible controlar la pandemia para el mes de julio o no. No estamos en disposición de responder claramente a esa pregunta", afirmó Toshiro Muto, director ejecutivo.

"Tomamos la decisión de posponer los Juegos por un año, así que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos. Esperamos, sinceramente, que para el próximo año la humanidad haya podido superar la crisis", expresó.

Tokio 2020 EFE

"En lugar de pensar ahora en los Juegos, debemos hacer los mayores esfuerzos en este sentido. La humanidad debe reunir toda su tecnología y sabiduría para desarrollar tratamientos, medicinas y vacunas", finalizó.

