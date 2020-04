Juan Velarde, el piloto acrobático que repatrió a los últimos españoles en Miami: "Fue desolador"

La última misión de Juan Velarde, piloto acrobático y comandante de Iberia, antes de que se decretase el estado de alarma en España, fue repatriar a numerosos españoles desde Miami (EEUU) a territorio nacional. Ahora, como la mayoría de la población española, se encuentra de confinamiento en su casa a la espera de que se pueda volver a salir a la calle.

Lo hizo en el último vuelo de la compañía hacia territorio estadounidense, lo que implicó traer a casa a los últimos españoles en Miami -actualmente nadie puede salir de EEUU y muchos vuelos de diferentes países tiene prohibida su entrada a Estados Unidos (uno de ellos es España)-.

Velarde ha sido piloto de la Red Bull Air Race entre el 2014 y el 2019 -ahora está a la espera de que se celebre el próximo campeonato del mundo-, y miembro del Equipo Nacional de Vuelo Acrobático desde el año 2004 al 2015. Tras ganar varios campeonatos, actualmente compite en vuelo acrobático y realiza exhibiciones aéreas formando parte del equipo Bravo3 Repsol.

Juan Velarde, durante el Red Bull Air Race 2019

Tal y como cuenta a EL ESPAÑOL en una entrevista, sus últimos años se han basado principalmente en hacer acrobacias en el aire, ya que llegó a un acuerdo con Iberia y acordaron hacer los mínimos vuelos posibles. Pero de casualidad le tocó viajar a Miami para repatriar ciudadanos españoles atrapados por la crisis del coronavirus. "Fue la última oportunidad que tuvieron estos pasajeros", dice a este periódico.

¿Cómo entra el mundo de las acrobacias en tu vida?

Siempre he tenido pasión e ilusión por volar. El mundo de la aeronáutica me ha llamado desde pequeño y tenía claro que quería dedicarme a ello profesionalmente. El interés por vuelo acrobático no sé de dónde me viene, pero cuando tuve oportunidad hice un curso inicial de acrobacias y me enamoré de este tipo de vuelo. Fui cada vez entrenando poco a poco hasta que me metí en competición.

De todos los éxitos deportivos de piloto de acrobacias, ¿con cuál te quedarías?

Es difícil de decir, pero la primera medalla que obtuvimos en 2006 en el campeonato de Europa con el equipo español de vuelo acrobático.

Juan Velarde

¿Te han llamado otros deportes?

Sí, especialmente el mundo del motor, de la nieve y el mar.

De 2004 al 2015 estuviste en el equipo nacional español de vuelo acrobático, ¿por qué lo dejaste?

En 2014 entré a competir en el Red Bull Race (carrera de aviones) y no podía compaginar ambas disciplinas. Cuando llegas a un nivel profesional es difícil. Estamos esperando ahora al año que viene para ver si sale el campeonato del mundo.

¿Todo ello junto a comandante de vuelo en Iberia, no?

Así es, pero a medida que me ido profesionalizando como piloto acrobático, la faceta de comandante de Iberia la he ido aparcando y dejando de lado. Sigo haciendo vuelos, pero la compañía me da facilidades para volar lo mínimo posible para mantenerme y poder dedicarme a mi otra profesión. En los últimos años he volado lo mínimo con Iberia.

Juan Velarde, durante el vuelo a Miami

Uno de tus últimos vuelos fue a Miami con Iberia, ¿cómo fue?

Me tocó a mí y volamos con mascarillas ya que había muchas posibilidades de contagio. Repatriamos ciudadanos españoles atrapados por la crisis del coronavirus, siendo su última oportunidad para volver a España. Desde mi punto de vista, Iberia se ha portado muy bien y ha hecho un esfuerzo tremendo para mantener en marcha una serie de vuelos. Volar en estas condiciones ha sido nuevo para nosotros. Todo ha sido muy incómodo y no es un ambiente de trabajo muy agradable. Había que mantener la distancia necesaria con los pasajeros, pero a la vez queriendo dar buen servicio.

¿Cómo estaban los aeropuertos y la situación?

No había nadie, era todo desolador y apocalíptico. Pocos vuelos, los aeropuertos de Miami y España con muchos aviones aparcados... No había visto algo así en mi vida.

¿Estaba lleno el vuelo?

No. Era el último vuelo posible para ir a España y los días previos se produjeron muchas cancelaciones. La gente se buscaba la vida para viajar y en nuestro vuelo no vinieron muchos pasajeros. Si llega a estar lleno hubiese sido un problema por la posibilidad de contagio.

Juan Velarde

¿Cómo estás viviendo todo el tema del coronavirus?

Con mucha pena por la cantidad de fallecidos que día tras día hay. Es una situación muy dura y terrible. Va a tener y tiene muchas consecuencias para los puestos de trabajo, pero confío en que lo acabaremos superando.

¿Estarías a favor de que se restringiese todo el tráfico aéreo en España?

Es una decisión difícil, pero sí en determinados casos. A corto plazo son medidas duras, pero necesarias.

Cuando salgamos de esto, ¿qué tienes en mente en relación con el vuelo acrobático?

Lo que más me apetece es entrenar. Lo primero que tengo en mente son algunos festivales de acrobacias y luego el campeonato de España de vuelo acrobático. Y espero para el 2021 que podamos volver a volar en carreras.

¿Has tenido algún momento crítico a la hora de volar?

Es un deporte con riesgo potencial, pero si haces las cosas bien no hay peligro. No pongo mi vida en juego cada vez que me subo al avión porque sino no lo haría.

