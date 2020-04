Cote, futbolista del Eibar: "Jugar cada 48-72 horas es injusto, sólo Real Madrid o Barcelona pueden"

Cote, jugador del Eibar, ha hablado este miércoles en una video-rueda de prensa concedida desde su casa donde ha reflexionado sobre la vuelta del fútbol a España.

"Con todo lo que está pasando, no pienso mucho en fútbol. Ahora hay que centrarse en poder parar este virus ya que la salud es lo primero, pero lo más justo sería acabar la temporada. Eso sí, mientras no se dé por hecho que la salud sea segura no vería bien empezar la competición. Toda la humanidad que tiene que centrarse en parar este virus. Pensar en otras cosas que no fuera esa no es lógico", expresó.

Se ha hablado estos últimos días que La Liga podría retomarse sin público en las gradas. "Prefiero jugar con público porque el público es una parte esencial para el fútbol y es lo que la gente está esperando. La gente paga un abono para poder disfrutar una cosa que le gusta", advirtió.

"Echo de menos entrenar con mis compañeros, pero es una situación extraña y tenemos que estar en casa, como nos están diciendo las autoridades. Mantenemos el contacto por whatsapp. Tampoco hay mucho de qué hablar cuando no hay fútbol. Con Mendilibar hemos estado por videoconferencia", comentó.

Cote @coteroces: "Lo más justo sería jugar, pero lo más importante es la salud. No veo justo jugar cada 48-72 horas, no es aconsejable jugar a ese ritmo de estrés por las lesiones" pic.twitter.com/1hmYE8j6eS — SD Eibar (@SDEibar) April 8, 2020

Otra de las posibilidades para poder reanudar La Liga es jugar cada pocos días, es decir, cada 48 o 72 horas: "Me parece un poco injusto. Creo que solo hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar a ese ritmo, que son Real Madrid y Barcelona por sus plantillas amplias. A los demás equipos nos costaría mucho mantener ese ritmo, habría muchas más lesiones, no es aconsejable por parte de los médicos jugar a ese ritmo de estrés. Esperemos que, cuando haya que empezar la competición, sea como venía siendo hasta ahora. Da igual en los meses que sea, pero que sea segura para todo el mundo, que no haya problemas con el virus y que no haya muchas lesiones".