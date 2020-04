Garazi, del balonmano a coger el coronavirus como enfermera: "Es un error recortar en Sanidad"

Garazi Larumbe, jugadora del Beti Onak de la División de Honor Plata de balonmano y estudiante de segundo de enfermería, desveló hace unos días que el pasado 7 de marzo había sido contagiada de coronavirus por un paciente con un estado general inespecífico, que no había estado en contacto con pacientes positivos y cuyos sus síntomas tampoco dieron indicios para activar el protocolo.

Tras eso, las alarmas saltaron en Garazi y los peores resultados se confirmaron: tenía el coronavirus. En principio ella debía estar en aislamiento catorce días, pero suma ya casi un mes de aislamiento debido a que, cuando parecía que estaba ya recuperada, la fiebre, el tos y el cansancio volvieron aparecer.

Pero, según ha podido confirmar a EL ESPAÑOL en una entrevista, se encuentra ya casi recuperada a la espera de que le confirmen que ya no tiene el Covid-19. "Estoy mucho mejor ahora y espero dar negativo en unos días", cuenta la jugadora navarra a este periódico.

Garazi Larumbe, jugadora de balonmano y enfermera

¿Cómo entró el balonmano en tu vida?

De pequeña empecé a tocar el piano, pero no me gustaba nada. Mis padres dijeron que hiciese lo que me diese la gana y decidí hacer deporte. Empecé con el balonmano y me encantó.

¿Por qué decidiste estudiar enfermería?

Mi madre es enfermera y varios familiares más. Hice un grado superior de laboratorio clínico porque no sabía qué me gustaba exactamente. Al terminar estuve trabajando y luego decidí hacer enfermeria.

¿Cómo estás viviendo estos días y cómo te encuentras?

Hace tres días tuve un poco de fiebre. Me miraron, me hicieron una placa y vieron que estaba todo bien. Casos como el mío se están alargando más de lo habitual, pero ahora estoy sin síntomas y muy contenta a la espera de que me hagan el test para ver si doy negativo.

¿Qué es lo peor que llevas?

Estar sola y aislada, sin mi familia y sin poder verles. Hace unos días se murió un familiar cercano y el no poder estar con todos ellos es muy duro. Estoy aislada en mi casa y aprovecho también para estudiar.

Garazi Larumbe, durante un partido

¿Te han hecho más pruebas?

Este viernes terminé con un antibiótico, tengo que esperar tres días y me harán la prueba para ver si doy negativo. Así que se puede seguir diciendo que sigo con el coronavirus a pesar de que me encuentre muy bien. Ha sido como una gripe muy larga.

¿Cuánto llevas de confinamiento?

Casi un mes, empecé el ocho de marzo.

¿Cómo ocurrió todo?

Di positivo el día 9 de marzo. El 7 había llegado un paciente con un estado general inespecífico, que no había estado en contacto con pacientes positivos. Sus síntomas tampoco dieron indicios para activar el protocolo. Miramos su historial clínico y hace unos meses había tenido un infarto. Me pareció un caso interesante y me quedé a ayudar a los médicos. Estuve en la sala sin mascarilla ni guantes y tuve contacto directo de piel a piel. Si hubiésemos sabido todo, se hubiese activado el protocolo.

¿Cómo te informan de que podías tener el Covid-19?

Al día siguiente me llamaron y me dijeron que este paciente había dado positivo en Covid-19. Me quedé en shock y tuve mucha ansiedad porque no me lo esperaba y lo primero que hice fue escribir a mi familia y en el grupo de mi equipo porque el mismo sábado habíamos tenido partido. Me hice las pruebas y di positivo. He estado muy preocupada porque después de haber estado con ese paciente he estado con mucha gente y el pensar que he podido contagiarles me dio mucha ansiedad, pero finalmente no ocurrió nada de eso. Fue un drama todo.

Garazi Larumbe, durante un partido

¿Qué piensas de los sanitarios?

Estoy super agradecida a todo el personal por haberme ayudado. Sin ellos, el resto no saldríamos adelante. Estoy segura de que entre todos vamos a conseguir que esto vaya hacia delante

¿Qué ha significado para ti tener el coronavirus?

Un cambio en la vida y en darme cuenta de muchas cosas. Esto marcará un antes y un después en el mundo. Haberme contagiado me reafirma en querer ser enfermera y ayudar a la gente"

¿Se ha abandonado a los sanitarios?

Con los recursos que tenemos ahora se está haciendo frente de una manera increíble. El problema no está en ellos, está en que no invertimos más en la sanidad pública y sí en muchas otras cosas innecesarias y lo primero es la salud. Tenemos que ser más conscientes para que esto no vuelva a pasar. Es un error recortar de la sanidad pública. Si no se hubiese recortado y se hubiese invertido más, todo esto no hubiese ocurrido, hubiese habido menos muertes y no estaríamos en esta situación.

Los que han han querido recortar y los que lo han hecho estarán siendo atendidos por estos sanitarios. Yo prefiero que haya camas vacías, mantenerlas y dejar de pagar muchas cosas e invertir en ellas. Solo valoramos las situaciones cuando van mal.