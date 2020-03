Paco Ruiz, entrenador de porteros en China: "Sería una temeridad que La Liga empezara en dos meses"

China, epicentro del coronavirus, poco a poco va recuperando la normalidad. Cada día que pasa se puede ver a gente por la calle, pero siempre con muchas medidas de seguridad como ir con mascarilla.

En España, con varios días ya de confinamiento, parece que hay gente que sigue sin entender la gravedad de una pandemia que mata día tras día a muchas personas.

Así piensa Paco Ruíz, entrenador de porteros, que durante muchos años formó parte del Málaga y que desde principios de año fichó por el Chengdu Better City de la Segunda División china. Su equipo volverá a retomar los entrenamientos en el campo de fútbol en unos días, para que la liga comience en mayo.

"Viendo como hemos estado nosotros, habiendo tomado medidas antes, que empiece La Liga en dos meses es una temeridad", comenta en una entrevista a EL ESPAÑOL.

Paco Ruíz

Él ha podido vivir un aislamiento total, con medidas mucho más drásticas que en España, llegando incluso a tener que ver cómo China cerraba absolutamente todo, salvo los lugares indispensables. Es por eso que, teniendo como ejemplo el país chino y viendo que poco a poco todo va volviendo a la normalidad, no entiende que el Gobierno español haya seguido el mismo ejemplo que China.

Este periódico ha podido hablar con él para aportar un testimonio tremendamente valioso para conocer cómo el país asiático le está ganando el pulso al virus: "En China ya van por delante del virus y en España siguen por detrás".

¿Cómo os encontráis?

Bien, cada día que pasa estamos mejor. Estamos en Kunmíng de pretemporada desde el 25 de febrero. Después de una primera fase de estar aislados y de comer, entrenar e ir a la habitación sin contacto con nadie, ahora las cosas están mejorando y a ser más normal. Ya hay gente por las calles, pero con muchas precauciones. Aquí la gente se lo ha tomado muy en serio con mucha disciplina, cosa que en España no. La gente, aún sabiendo que le ponen multa y que pueden contagiar, les da igual. En España nos creemos muy especiales y que estamos por encima de todos.

¿Nos tenemos que preparar para lo peor en España?

Sí. En China hemos tardado siete semanas para llegar hasta donde estamos ahora y poder hacer vida normal. Han pasado casi dos meses para que se vea esto. Si en China le gente es más disciplinada, se lo toman todo en serio, habiendo cerrado todo, en España se va a tardar más en poder recuperar la normalidad.

Paco Ruiz, durante un entrenamiento

¿En España no somos conscientes de la gravedad del coronavirus?

Al principio a todos les daba igual, pero ahora son un poco más conscientes porque ya hay miles de víctimas. No es una cosa pasajera y la vida de las personas está en juego. Si uno se quiere matar, que lo haga o que se tire debajo de un puente, pero que no mate a los demás saliendo a la calle y contagiándoles.

¿En España tiene que pasar algo grave para que la gente se conciencie?

Sí. Muchas veces pensamos que en España somos superiores. La gente no sabe realmente a lo que nos enfrentamos, somos ilusos muchas veces y pensamos que no va a pasar nada. Por ejemplo, el foco estaba en Madrid y se tenía que haber cerrado la ciudad, ya que se hubiesen evitado muchas muertes y problemas. Hasta que uno no ve que le toca de cerca, uno no reacciona.

¿Qué habría que haber hecho?

Hay que priorizar ya que la vida está por delante de todo y el trabajo. Cuando pase esta crisis, ya nos ayudaremos. Somos desconfiados, pero solidarios. Es duro hacer un ERTE o quedarse sin trabajo, pero mejor hacer eso que estar enfermo. Si hay que dejar el trabajo, hazlo y más si no es un trabajo de primera necesidad, ya que la vida es lo primero. Si todo esto sigue así y no hay más medidas estrictas, va a seguir muriendo gente. Nos debemos quedar en casa hasta que el virus desaparezca. Cuantas más personas en la calle, más se va a reproducir el Covid-19.

Paco Ruiz

En China se hacen test de coronavirus por una simple fiebre, ¿no?

Sí. Y eso ha sido clave para poder acabar con todo.

¿Ves con muchas dudas la vuelta del fútbol a España?

Sí. Nosotros teníamos que empezar la liga el 29 de febrero. A principios de mes empezaron todas las restricciones y ya han pasado siete semanas. Nosotros comenzaremos a mitad de mayo. En España se van a necesitar siete semanas más para que todo se normalice. Si alguien entrenase a puerta cerrada sería un tremendo riesgo. Y si La Liga empieza a principios de mayo o incluso en dos meses es una temeridad. Como mínimo deberían pasar cuatro semanas para que el balón eche a rodar de nuevo. Estamos tratando con algo que se lleva miles de vida con él.

¿Por qué en España no se tomaron más medidas drásticas como en China?

La verdad que es algo difícil de entender. No se entiende el porqué la gente no se queda en casa. Todo esto hará que se tarde más en recuperarse. No se están tomando medidas drásticas en España. El error más grande que ha tenido el Gobierno fue permitir no cerrar Madrid ya que fue el principal foco de contagio. Y aunque ya sea tarde ahora, debería cerrarse, pero no lo hacen porque hay intereses de por medio.

