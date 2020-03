El ajedrez, único deporte que sobrevive al Covid-19: la gran polémica con el Torneo de Candidatos

Hay un deporte que se mantiene ajeno a la crisis del coronavirus y que estos días, además, vive una de sus fechas más importantes de todo el año: el ajedrez. En plena pandemia del Covid-19, el estadounidense (y gran favorito para la cita) Fabiano Caruana y otros siete Gran Maestros Internacionales se han citado desde este martes en Ekaterimburgo (Rusia) por una oportunidad por el título mundial que posee el noruego Magnus Carlsen.

Con el calendario deportivo mundial paralizado durante las próximas semanas casi al completo, el Torneo de Candidatos está soportando las amenazas del coronavirus. El torneo se extenderá desde el pasado martes hasta el 3 de abril (o 4 si hay desempate) en la capital de los Urales. Para la disputa por el título de Carlsen habrá que esperar a finales de año en una cita que se llevará a cabo de Dubai.

Pero, ¿cómo es posible que el Torneo de Candidatos esté sobreviviendo al coronavirus? La organización del torneo considera que una competición de ocho jugadores no es un evento masivo y que no supone ningún riesgo ni para los contendientes ni para el público, que no tendrá acceso a la sala de juego en el lujoso hotel Hyatt Regency de Ekaterimburgo, sino al estudio de comentaristas. El personal con derecho a estar en la sala de juego permanecerá al menos a 15 metros de los tableros.

No se ha aclarado qué pasará si uno de los participante da positivo en medio del torneo a los largo de las próximas tres semanas. Pero la organización se ha puesto seria con el protocolo de seguridad para evitar contagios. A la entrada del auditorio del hotel habrá un de control de temperatura para jugadores, árbitros y público, que tendrán a su disposición geles desinfectantes y mascarillas.

Fabiano Caruana y Kirill Alekseenko, se saltan la recomendación de no darse la mano por el coronavirus EFE

Tampoco será obligatorio uno de los tradicionales puntos del código ético de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Está establecido que antes del comienzo de las partidas, los contendientes se estrechen las manos y del mismo modo lo volverán a hacer al termino del juego. Solo habrá saludo si los jugadores quieren, pero estrecharse las manos es uno de los gestos que desde las autoridades sanitarias advierten que ayudan a la propagación del coronavirus. En las primeras jornadas se han visto saludos con los codos y otros tradicionales.

5.000 personas en la presentación

El Torneo de Candidatos no ha estado exento de polémica. El día de su inauguración unas 5.000 personas (no estaban los participantes) se congregaron para asistir a la presentación. Desde entonces, la organización se ha mostrado más cautelosa en cuanto a los riesgos a evitar. También hubo una renuncia, la del Gran Maestro azerbaiyano Teimour Radjabov, por temor al coronavirus y su puesto fue automáticamente ocupado por Vachier-Lagrave, que presentaba el mejor ránking entre los no clasificados para el torneo.

La presencia de dos jugadores chinos cuando arrecia la pandemia del coronavirus agitó el debate. Ding Liren tuvo que viajar a Rusia con varias semanas de anticipación para someterse, junto a su familia y ayudantes, a un aislamiento de 14 días, pero Wang Hao fue eximido del trámite porque llegó desde Japón, donde le sorprendió la crisis sanitaria.

Wang Hao no renunció, pero solicitó públicamente a la FIDE que aplazara todos sus torneos oficiales. "No estoy seguro de que tengan algún plan contra todas las posibilidades que puede plantear la plaga si se mantienen los torneos", dijo. Su llamada no tuvo éxito. El Torneo de Candidatos mantuvo su programa.

Los ajedrecistas, acompañados por los geles desinfectantes REUTERS

El Torneo más seguido por televisión

La apuesta por seguir llevando a cabo el Torneo de Candidatos le ha salido bien a la organización que se vio abordada en los días previos a llamadas mientras se decidía el futuro del torneo. A falta de otras grandes competiciones como la NBA, la Champions y un largo etcétera que se han ido suspendiendo, la cadenas de televisión han pujado por todo el globo de forma fuerte. Hacía décadas que el ajedrez no tenía una cobertura igual.

Precisamente, uno de los nombres más reconocidos de la historia del ajedrez, Garry Kaspárov, lanzó un mensaje a todo el mundo que está confinado en casa y recomendó a todos seguir el Torneo de Candidatos: "Buena oportunidad para aprender y jugar al ajedrez en casa y por internet", escribió el Gran Maestro en su cuenta de Twitter.

El ajedrecista Alexander Grischuk, desinfectándose las manos REUTERS

Todos contra Caruana

Caruana, brillante ganador del último torneo Tata Steel Masters de Wijk Aaan Zee (Holanda), por delante de Carlsen, y número dos del ránking mundial, tras el noruego, partirá como favorito en una competición a doble ronda, todos contra todos, en la que se alistan también los rusos Ian Nepomniachtchi, Alexander Grischuk y Kirill Alekseenko; los chinos Ding Liren y Wang Hao, el francés Vachier-Lagrave y el holandés Anish Giri.

