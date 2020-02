Mayweather, dispuesto a pelear con McGregor: "Si me pagan lo correcto le patearé el culo otra vez"

Mayweather vs McGregor Instagram (@floydmayweather)

La rivalidad entre Conor McGregor y Floyd Mayweather se ha convertido en un símbolo del deporte y el espectáculo en el mundo de la lucha. Ambos se subieron a un ring en 2017 para protagonizar la pelea más mediática de la historia: un púgil de boxeo de leyenda frente a un luchador de artes marciales mixtas (MMA) en un cuadrilátero.

El estadounidense se terminó llevando la pelea por nocáut en el décimo asalto, pero ya se especula con que todo pueda a volver a reeditarse en 2020. Y es que la vuelta de McGregor a la UFC para competir, después de 15 meses al margen, aviva esta posibilidad.

En mayo de 2019 el irlandés ya empezó a retar a Mayweather, solicitándole directa una revancha: "Veremos qué ocurre. Me gustaría regresar al ring otra vez para verlo. Me gustaría la revancha con Mayweather bajo las normas del boxeo y tener ese conocimiento y dar un paso al frente con mis sparrings para ver dónde vamos. Creo que le ganaría. Bueno, sin falsa humildad, sé que le ganaría".

Sin embargo, el propio Conor ponía en duda que el estadounidense aceptara el combate. "Sé que no va a entrar en mi juego pero me gustaría esa revancha. La propuesta original era que yo luchase en sus términos y que él luchase conmigo bajo las reglas de la MMA. No sé nada de él desde entonces", comentó el que fuera campeón de la UFC.

Mayweather responde a McGregor

Ahora Mayweather, que no pelea desde 2018, ha dado un paso al frente para abrir la puerta de forma clara a la posibilidad de reeditar una pelea con la que ganó 240 millones de euros en 2017. El púgil estadounidense aprovechó la fiesta de su 43 cumpleaños para lanzar un mensaje al irlandés.

"Hombre... si me pagan estaré allí. Si el precio es correcto... Conor, te patearé el culo otra vez", señaló Floyd en TMZ Sports. Unas declaraciones que dejan en el aire un combate que podría batir récords de nuevo.

McGregor ha vuelto en este 2020 a la competición, consiguiendo victoria importante ante Cerrone con un KO en apenas 40 segundos. El irlandés regresó por la puerta grande a la UFC y se hizo con el combate con una patada con la que parecía recordar a sus mejores años.

