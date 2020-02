Rowan Baxter, jugador de rugby, asesina a su familia y después se suicida

El ex jugador de rugby de 42 años, Rowan Baxter, que jugó en los New Zealand Warriors de la National Rugby League (NRL), ha asesinado a su mujer Hannah Clarke, de 31 años, y a sus tres hijos, Aaliyah, Laianah y Trey de 6, 4 y 3 años, respectivamente, incendiando el coche en el que viajaban en Camp Hill, Brisbane (Australia). Posteriormente, el ex deportista se ha suicidado apuñalándose.

"He visto algunas escenas horribles y esta está a la altura de alguna de las peores", declaraba a la prensa local, Mark Thompson, jefe de la investigación policial. "Es una escena terrible, y como dije, tenemos tres niños fallecidos, un hombre adulto fallecido y una mujer gravemente herida. Es algo terrible de presentar, pero lo solucionaremos", añadía.

Algunos testigos cuentan que a Hannah Baxter le dio tiempo a saltar del coche gritando "¡Me ha echado gasolina encima!", pero no pudo recuperarse de las quemaduras que sufrió y murió en el hospital. Según la policía, ella era la que conducía el coche mientras que Baxter estaba en el asiento del pasajero delantero.

Rowan Baxter, con un compañero Facebook (Rowan Baxter)

Un vecino de la zona escuchó múltiples explosiones desde su patio trasero. Cuando salió a ver lo que ocurría, vio el coche "envuelto en llamas" y llamó a los servicios de emergencias. "Era simplemente horrible", decía. Tres equipos de bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos y, según cuentan, el vehículo "se vio envuelto en llamas pero estuvo bajo control en 15 minutos".

Los servicios médicos llevaron a otro hombre al hospital tras sufrir quemaduras en la cara. Se cree que era un ciudadano que trató de ayudar a la familia. "Hasta donde yo sé, alguien que estaba cerca, intervino para tratar de ayudar", dijo Adrian Tong, miembro del servicio médico que atendió a las víctimas.

Divorcio traumático

Joey Abraham, amigo cercano a la familia, declaraba que "Rowan la había estando pasando realmente mal durante el último tiempo debido a la separación. Estaba pasando por una depresión, no era tanto que su compañera lo dejara sino que el corte de acceso a los niños era lo más difícil para él".

