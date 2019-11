Javier Fernández: "Todo el mundo debe tener la oportunidad de practicar deporte en su vida"

Es uno de los grandes del deporte nacional y este próximo lunes recibirá un nuevo premio que reconoce su gran carrera. Javier Fernández será premiado este próximo lunes con el Premio María de Villota a la trayectoria deportiva. Después de ser siete veces campeón de Europa, dos veces campeón del Mundo y bronce en los Juegos Olímpicos, el patinador consigue una nueva condecoración a la altura de su trayectoria.

"Después de todo el tiempo patinando, trabajando y luchando por mi deporte minoritario e intentar hacer que sea más reconocido en toda España, y creo que al fin y al cabo las dos trayectorias, la de María y la mía, tienen mucho que ver", comentaba el medallista olímpico.

Sobre esa gran trayectoria, Fernández no sabe quedarse con un solo momento. "Me quedo con toda la trayectoria. Con todo lo que he hecho. Nunca me he dado por vencido. Todas las metas que me puse, creo que las pude conseguir. He tenido una gran carrera deportiva", decía el patinador.

Reconocimiento a toda una carrera

Recuerda cómo empezó su carrera. "Cuando tenía 6 años e iba con mis padres a recoger a mi hermana. Practicaba otros deportes, pero éste me gusto y les dije a mis padres que quería patinar. Yo admiraba mucho a mi hermana y este deporte me llamó la atención", confesó Javier Fernández.

A pesar de todo su trabajo, no cree que haya muchos cambios en su deporte en España. "Al fin y al cabo las pistas de hielo y los entrenadores funcionan de la manera que ellos creen que es la correcta. El mundo va evolucionando y todo evoluciona con él, y si no lo haces, te quedas atrás. Se necesita apostar por la evolución de las técnicas, las pistas de hielo y que año tras año todo siga mejorando", espetó el patinador.

Y sobre su labor en el deporte inclusivo, comentaba que él sabe la importancia de la visibilidad. "Creo que todas las personas tienen que tener la posibilidad de hacer deporte y por eso hemos apostado por el deporte inclusivo. No se conoce tanto y creo que es importante para hacer que el deporte sea para todos", explicó Javier Fernández.

[Más información: La nueva vida de Javier Fernández tras su retirada: oro con un sorprendente espectáculo sobre hielo]