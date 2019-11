Una atleta olímpica, condenada a ocho años de cárcel por tráfico de 52 kilos de droga

El atletismo se ha visto sorprendido por una impactante noticia. Madiea Ghafoor, olímpica en los Juegos de Río de Janeíro con el 4x400 de Holanda, fue detenida el pasado mes de junio mientras conducía su coche por Elten, en la frontera de Alemania. La policía encontró varias sustancias estupefacientes y procedió a trasladarla a una cárcel cercana.

La mercancía que transportaba en el maletero correspondía a 50 kilos de pastillas de éxtasis, 2 kilos de cristal (metanfetamina) y 11.950 euros en efectivo. Si se suma todo lo encontrado, el valor total asciende a los 2,3 millones de euros. Por ello, será encarcelada durante ocho años y medio después de ser declarada culpable de tráfico de drogas.

No obstante, la atleta ha decidido recurrir la sentencia argumentando que pensaba que estas sustancias no eran dopaje para ella y otras deportistas pero no drogas de este tipo. Además, no facilitó el nombre de quién le entregó esta mercancía y reconoció tener miedo por su familia.

Violación de la legislación antidopaje

La Federación Holandesa de atletismo ha rechazado las acciones protagonizadas por Madiea Ghafoord: "Hemos seguido el juicios de Ghafoor e informamos inmediatamente a la Autoridad de Dopaje de Holanda para que investigue en qué medida se ha violado la legislación antidopaje. Rechazamos completamente las acciones de Ghafoor".

[Más información en: Muere la campeona paralímpica belga Marieke Vervoort tras recibir la eutanasia]