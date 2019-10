Seoane, campeón de tenis de mesa adaptado: "Hay que proteger más a una persona discapacitada"

Año 1987. Nace Alberto Seoane en La Coruña. Por aquellas fechas nadie sabía que había nacido en Galicia una estrella del tenis de mesa adaptado. El síndrome TAR que padece desde entonces -le hace tener los brazos más cortos-, no fue un impedimento para convertirse en una de las grandes figuras del ping pong español, todo ello compaginado con su trabajo de economista. A pesar de vivir casi toda su vida en tierras gallegas, hace ocho años se fue a vivir a San Cugat en Cataluña.

Campeón del mundo por dos ocasiones -por equipos y con la selección española-, doble diploma en los Juegos de Río, subcampeón de Europa por equipos en el 2015 y varias veces campeón de España, Seoane ha convertido el tenis de mesa en una parte de su vida junto a su empleo como asesor financiero en una aseguradora, además de colaborar en Teledeporte.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Alberto sobre un deporte que le ayudó a superar su discapacidad y donde ya mira a su próximo grande objetivo: los próximos JJOO de Tokio donde espera ganar una medalla.

¿Cómo entra el tenis de mesa en tu vida?

Empecé de pequeño en el colegio practicando tenis de mesa en las actividades extraescolares. Me gustó mucho y me apunté a un club hasta el día de hoy.

¿Se puede vivir del tenis de mesa adaptado?

Sí, pero solo cuando tienes resultados y los mantienes. Todo ello hace que te den becas, pero para eso tienes que estar entre los tres mejores del mundo, por lo que, teniendo en cuenta esto, es difícil vivir de ello.

Alberto Seoane, durante un partido

De todos los títulos que has conseguido, ¿con cuál te quedarías?

Con el del Mundial por equipos de 2017 y, a pesar de que no ganase nada, con la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río y lo que supuso estar en un evento como este.

¿Has tenido que luchar mucho y sacrificar parte de tu vida ?

Sí. He dejado de tener mucho tiempo para mi, para mis amigos, para mi familia e incluso he reducido horas de sueño, pero todo ha merecido la pena.

¿El tenis de mesa te ha ayudado a superar tu discapacidad?

Sí. El deporte ayuda siempre también para estar mejor.

Naciste con el síndrome TAR, ¿qué recuerdas de de tu infancia?

Tuve una infancia normal. Cuando naces con una discapacidad no tiene nada que ver a si uno la adquiere con los años. Tengo los brazos más cortos, pero he podido hacer todo lo que he querido.

¿Has aprendido mucho con tu discapacidad y lo que eres hoy en día es gracias a ello?

Sí. La discapacidad no te tiene que frenar nada en tu vida.

Alberto Seoane, durante un campeonato de España

¿Eres feliz como eres y cambiarías algo de tu discapacidad?

Nací y soy así. No cambiaría mi discapacidad por nada. Gracias a ello estoy feliz.

¿Cuál es tu próximo objetivo?

Estar en los JJOO de Tokio y ganar una medalla.

En España, ¿una persona con discapacidad está más abandonada que otra que no tiene?

Sí. Lo primero que más se debería proteger es a una persona con discapacidad sin tener en cuenta su sexo. Si alguien tiene mayor dificultad para hacer las cosas y problemas, hay que ayudarla más. No es justo que una una persona con discapacidad no pueda ser policía o militar. Si hablamos muchas veces de igualdad, esto sería uno de esos casos. También existe mucha brecha salarian entre personas discapacitadas y personas que no lo son.

¿Qué es para ti representar a las selección española?

Es un orgullo poder competir por tu país por el mundo.

Hace unos días hablaste sobre la sentencia del 'procés', ¿qué opinas de ello y de todo lo que está ocurriendo?

Es una pena muy grande lo que esta pasando en Cataluña. Como no hay gobierno, los problemas no se pueden solucionar políticamente ni pacíficamente. Muchos políticos no están a la altura para solucionar los problemas de la gente. Lo que se ha vivido y está viviéndose es algo que no debería volver a producirse. Esperemos que cambien las cosas y vuelva todo a la tranquilidad.

También he de decir que mezclar política y deporte es un error. Cada uno tiene que ser consecuente con ello y ciertos comunicados de ciertas instituciones deportivas o federaciones, como por ejemplo el del Barcelona, no son adecuados ni correctos.

