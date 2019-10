El equipo español femenino de gimnasia artística consigue plaza para Tokio 2020

España logró este sábado la clasificación por equipos femeninos de gimnasia artística para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al obtener el duodécimo puesto por selecciones en la clasificatoria de los Campeonatos del Mundo que se disputan en la ciudad alemana de Stuttgart, en cuyas finales de concurso y completo y suelo estarán, respectivamente, Cintia Rodríguez y Roxana Popa.



Los Mundiales reparten nueve plazas para los nueve primeros equipos clasificados y exceptuando a los de Estados Unidos, Rusia y China, que ya tenían plaza olímpica asegurada desde los pasados campeonatos universales.



Las estadounidenses, lideradas por Simone Biles, lideraron la clasificatoria por equipos con 174,205 puntos totales. Por detrás acabaron China, con 169,161, y Rusia, con 168,080.

Nueve clasificados más

Al estar esos tres equipos ya clasificados, los nueve siguientes obtuvieron plaza para Tokio. Ellos fueron Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Japón y España.



España, que estuvo por última vez como equipo en Atenas 2004, se hizo con la última plaza en juego por equipos gracias a los 159,021 puntos sumados por Cintia Rodríguez, Ana Pérez y Roxana Popa. 41,065 en salto, 41,690 en asimétricas, 36,466 en barra de equilibrios y 39,800 en suelo.



El equipo español no estará, sin embargo, en la final mundialista por equipos, reservada a las ocho primeras selecciones. Pero sí estará en la final del concurso completo de Stuttgart Cintia Rodríguez, en su caso tras acabar vigésimas séptima en la clasificatoria.



La mallorquina sumó 13,533 en salto, 13,866 en asimétricas, 12,600 en barra de equilibrios y 12,800 en suelo para una nota total de 52,799 que le dieron la última plaza de acceso a la final.



No lo lograron ni Ana Pérez, trigésima segunda con 52,199, ni Roxana Popa cuadragésima segunda con 51,457, pero que sí estará en la final de suelo con una nota de 13,800. No había una española en una final por aparatos desde que en 2003 lo logró, también en suelo, Elena Gómez.

