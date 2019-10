El calvario de Catalina Corró: abandona la natación para operarse de un tumor cerebral

A Catalina Corró le va a volver a tocar levantarse. Tras hacerlo ya en 2017 superando un tumor cerebral, la mala suerte se ha vuelto a apoderar de esta nadadora nacida en las Islas Baleares tras recibir una mala noticia el pasado 10 de septiembre.

La nadadora informó días después que tenía que dejar la natación momentáneamente para someterse nuevamente a una operación: "Llevo semanas intentando escribir este post, pero empiezo a llorar y tengo que dejarlo".

"Los cirujanos me dijeron que me tienen que volver a operar porque algo de mi cerebro no está bien y está sufriendo. Juro que desde ese día estoy intentando sacar fuerzas de donde sea para afrontar la situación y sacarla adelante, pero se me está haciendo un poco de 'bolita'. He decidido aceptar que no siempre puedo estar al pie del cañón, en primera fila luchando y no siempre se puede ver la parte positiva", comentó la campeona de los Juegos Mediterráneros de Tarragona en 2018.

"Así que los ataques de ansiedad, las noches sin dormir por miedo a cerrar los ojos y los días enteros llorando pasarán. Y, una vez más, la vida me enseñará a valorar más lo que tengo y ser más paciente. No quiero decir adiós a mi mundo, solo me atrevo a pronunciar un hasta luego", dijo.

