Una nadadora venezolana no se pone el bañador adecuado y sufre un ataque de hipotermia

La nadadora venezolana Paola Pérez se ha llevado un buen susto durante la jornada de este lunes de los Juegos Panamericanos. Tras haberse colgado la medalla de plata en Toronto en 2015 en aguas abiertas, cuatro años después ha sufrido un ataque de hipotermia en la misma competición con sede en Lima.

Esto se ha debido a que el traje de baño que llevaba no se ajustaba a los requisitos de la competición, lo cual ha provocado que no pudiese completar la prueba. La temperatura del agua de la Laguna Bujama, ubicada al sur de Lima, se encontraba a unos 14 grados y, entre las medidas impuestas, estaba llevar un traje de neopreno. Paola no obedeció a esta norma, por lo que solo pudo completar seis vueltas de los 10 kilómetros de los que consta la competición, y se vio obligada a parar por el ataque de hipotermia.

Además, el equipamento que las autoridades deportivas venezolanas le habían ofrecido a la nadadora española no estaba avalado por la Federación Internacional de Natación (FINA), lo cual daba buena prueba de que no se ajustaba a la resistencia de la prueba y, por lo tanto, no podía soportar los 14 grados a los que se encontraba el agua. Finalmente, el asunto no ha ido a mayores y Paola se ha podido recuperar con normalidad, manteniéndose a la espera de la próxima prueba para volver a competir.

[Más información: Mueren ahogadas Zhagúpova y Guisméyeva, campeona y subcampeona del mundo de kickboxing]