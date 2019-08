Tom Brady, el mariscal eterno que renovará con los Patriots: cuarentón y hombre récord

Tom Brady, en un entrenamiento con los New England Patriots

Tom Brady acaba de cumplir 42 años y tiene cuerda para rato. La clave de su 'eterna juventud' es una exigente programación de entrenamientos acompañada de una no menos rigurosa dieta que comparte con su mujer, la supermodelo Gisele Bündchen. Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano, el quarterback de California se prepara para una nueva temporada y con un nuevo contrato bajo el brazo.

Los New England Patriots preparan un mega contrato para el veterano mariscal de campo. Dos temporadas más y permanecer así en el equipo de Massachusetts hasta el año 2021. Ello con su correlativa mejora de salario. Pese a que es una de las grandes leyendas de este deporte, ganador de seis anillos de la NFL, el jugador no es ni de lejos el mejor pagado de la liga.

Ni siquiera con esta subida de sueldo de casi el 50 por ciento se colará en el Top 3 de quarterbacks con la ficha mayor. A partir la próxima temporada, Brady pasará a cobrar 23 millones de dólares, esto es unos 20 millones de euros. Con esta cifra, el californiano se colocará como el sexto mariscal mejor pagado de la NFL, según fuentes de la ESPN.

Tom Brady, quarterback de los Patriots Reuters

El acuerdo todavía no es oficial. Tom Brady se convirtió en agente libre sin restricciones al finalizar la pasada temporada y demostró que está hecho de otra pasta al no utilizar su rol e importancia para forzar una mejora. Así lo dejó claro hace tan solo una semana. "Aprecio este equipo y la oportunidad que me dio en el 2000. Juego para un gran entrenador Bill Belichick y coordinador ofensivo Josh McDaniels y tengo una excelente relación de trabajo. Amo a Robert (Kraft) y su familia. Hemos tenido un éxito increíble. Esperemos que podamos seguir adelante", dijo el estadounidense.

La meta de Brady

Fue en ese año 2000 cuando los Pats le eligieron en la sexta ronda del Draft, en la posición 199. Pese a que sus inicios no fueron sencillos, la lesión de Drew Bledsoe le abrió las puertas de la titularidad en septiembre del 2001. Desde entonces ha sido el mariscal innegociable de los de Nueva Inglaterra. Ahora el gran desafío que se le presenta a Brady es, ya pasados los 40, continuar jugando al máximo nivel al menos hasta los 45.

"Creo que lo haré. Lo he considerado por mucho tiempo. Tengo metas que cumplir no solo el año que viene, sino más allá de eso y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Sin duda será un desafío. Espero seguir jugando y espero seguir en activo a nivel de campeonato", dijo el pasado mes de diciembre el '12' de los Patriots. Unas semanas después hizo historia al ganar su sexto anillo.

Jugar hasta los 45 y convertirse a sus actuales 42 en el único quarterback que consigue jugar los 16 partidos de temporada regular como titular. De alcanzar estos dos desafíos, también tendrá a tiro otro: convertirse en el mejor pasador de la historia de la liga. En la actualidad Tom Brady acumula 70.514 yardas. Se sitúa así en cuarta posición por detrás de Brett Favre (71.838), Peyton Manning (71.940) y Drew Brees (74.437).

Un hombre '10'

El 'Señor de los Anillos' firmó la pasada temporada un 65,8 por ciento de sus pases para lograr 4.355 yardas, 29 touchdowns y 11 intercepciones. Pero no solo por sus registros y títulos es un hombre '10', sino también por lo que es fuera del emparrillado. Junto a la brasileña Gisele Bündchen forma una de las parejas más estables del celuloide internacional. Una unión de la que han salido tres hijos.

Tom Brady, jugador de los New England Patriots. Foto: Instagram (@tombrady)

El jugador más veterano en ganar una Super Bowl tiene un secreto: alimentación, entrenamiento y descanso. Tom Brady sigue una dieta vegana que tan solo se salta en los meses de invierno, momento en el que lleva a cabo la ingesta de carne roja. A ello añade un plan de hidratación: 25 vasos de agua al día y un concentrado de electrolito.

En cuanto al entrenamiento, trabaja más la flexibilidad que la fuerza para prevenir lesiones. Como broche a su secreto: meditación y dormir de 20:30 a 05:30 horas. Un combo perfecto de vida profesional y personal para ser uno de los hombres más envidiados del mundo.

[Más información: Odio eterno a Tom Brady, el hombre más envidiado del mundo]