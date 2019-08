Polémica en el Mundial de Natación. El deporte se ha visto envuelto de nuevo con la política. Una estelada ha 'irrumpido' en la celebración del campeonato celebrado en la ciudad surcoreana de Gwangju. El nadador Pere Balcells ha aprovechado el podio para desplegar la bandera.

El catalán ha ganado el oro en los 100 metros braza en la categoría de más de 65 años, con un tiempo de 1.16.49. Además, estuvo acompañado por su compatriota Josep Claret.

Balcells participó en los Juegos Olímpicos de verano de 1972 y 1976. Además, ganó cuatro medallas en los Juegos del Mediterráneo: un oro, dos platas y un bronce. También fue elegido mejor deportista gerundense en 1969.

Una estelada se 'cuela' en el Mundial de Natación: Pere Balcells utiliza el oro

La estelada es utilizada en diferentes actos deportivos, desde partidos de fútbol a recogida de medallas, por aquellos de ideología independentista. Los partidos de equipos como el Barcelona o el Girona se han convertido en escenarios donde se exhiben símbolos a favor de la independencia de Cataluña, desde banderas a pancartas, además de cánticos que resuenan en los campos, en España y en el resto del mundo ante lo mediático del fútbol en nuestro país.

Ahora la polémica pasa del fútbol a la natación. Un acto que no ha tardado en hacerse viral en los medios de comunicación y en las redes sociales. No hace mucho, se prohibía a un ciclista andaluz subir a por un premio con la bandera española. Esto también fue muy comentado, pero entre ambos hay una clara diferencia: la bandera de todos contra la bandera de unos pocos. No es un acto ilegal, pero sí provocador.

[Más información en: Así fue el último aquelarre independentista: cientos de señeras acompañaron 'Els segadors']