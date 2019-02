Crisis en el CN L'Hospitalet: una nadadora denuncia por abusos a su exentrenador

La denuncia de una exnadadora por abusos sexuales de su entonces entrenador y hasta esta semana presidente del Club Natación L'Hospitalet ha abierto una crisis en el club, que quedará en manos de una junta gestora.

Fuentes cercanas al club han detallado a Efe que todo empezó cuando apareció una información en el Diari Ara, que destapó una serie de abusos sexuales que habría cometido el actual presidente hace 17 años y que nunca habrían sido objeto de denuncia ante la justicia.

Las mismas fuentes han relatado que, al tener conocimiento de estos presuntos abusos, el resto de la junta emplazó al presidente a dejar su cargo "para no manchar el nombre de la entidad".

Al negarse, tres de los miembros de la junta -una vocal, la secretaria y el tesorero- presentaron su dimisión, lo que de facto disolvió el órgano directivo por falta de quórum.

El club, en manos de una junta gestora

Su marcha, que el presidente no acepta, deja el club de natación en manos de una junta gestora y complica el futuro inmediato de la entidad, que no podrá inscribir a sus deportistas en competiciones no previstas.

Esta misma semana, la Federación Catalana de Natación ha destituido al del comité de natación, si bien continúa como miembro de la junta directiva.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha lamentado esta situación y ha asegurado que está observando de cerca los pasos que se dan desde el club.

Aunque fuentes municipales han precisado a Efe que no pueden intervenir de forma directa porque se trata de una entidad privada, han ofrecido "apoyo y acompañamiento" a cualquier víctima que quiera denunciar abusos sufridos.

